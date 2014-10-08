全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因较大型船舶运费走低

路透10月8日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三下滑，因大型船舶运费回落。

乾散货运价指数跌24点，或2.36%，报991。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌66点，或3.89%，至1,632点。日均获利下降554美元，报10,931美元，为8月11日来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌15点，或1.7%，报869点。日均获利降低115美元，至6,961美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 跌14点，报993点。灵便型船指数< .BHSI>跌5点，报523点。(完)