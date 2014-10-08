美国FED：会议记录显示美联储内部有关调整利率指引的意见分歧加大

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透华盛顿/纽约10月8日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的9月会议记录显示，联储内部有关是否调整利率指引的意见分歧加大，数位委员称，美联储目前的指引可能误导投资者。
美联储9月16-17日政策会议记录显示，“部分委员担忧，当前指引中‘相当长一段时间’的措辞可能使投资者误解为这是对升息时机的承诺，而非联储想传达的根据数据的表现来确定升息时间的信息。”
在9月17日的声明中，美国联邦公开市场委员会(FOMC)重申，在购债计划结束后“相当长一段时间”内，利率将保持在超低水平。美联储自3月以来一直坚守该承诺。
会议记录中反映出的分歧程度暗示，委员会最快将在10月28-29日的会议上调整对未来升息时机的指引。美联储自2008年12月以来一直将指标隔夜拆借利率保持在近零水平。
会议记录还显示，委员们担忧美元走强可能对经济造成的影响。
会议记录显示，几位与会委员指出，存在长期通胀预期略低于美联储目标的可能性。
他们还指出，“或者说，美国贸易伙伴国通胀持续走低，以及美元进一步升值，可能将美国国内通胀压制在低位。”
会议记录显示，多位联储官员担心目前的指引暗示要等比适当时间更长才会升息，收紧政策周期更慢。与会人士强调升息不是呆板的、固定的日历日期。一些与会人士希望在宽松政策上宁可失之过于耐心。
会议记录指出，与会委员对改变前瞻性指引沟通挑战较为谨慎，多位委员担心改变前瞻性指引可能令金融市场状况收紧。
记录还显示，与会委员指出美联储对升息的预估比市场预估更为激进。
会议记录还指出，多数委员认为就业市场资源仍有严重利用不足的情况。(完)
(编译 母红；审校 李军)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申