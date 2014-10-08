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货币新闻 | 2014年 10月 9日 星期四 02:31 BJT

美国FED：会议记录显示美联储内部有关调整利率指引的意见分歧加大

路透华盛顿/纽约10月8日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的9月会议记录显示，联储内部有关是否调整利率指引的意见分歧加大，数位委员称，美联储目前的指引可能误导投资者。

美联储9月16-17日政策会议记录显示，“部分委员担忧，当前指引中‘相当长一段时间’的措辞可能使投资者误解为这是对升息时机的承诺，而非联储想传达的根据数据的表现来确定升息时间的信息。”

在9月17日的声明中，美国联邦公开市场委员会(FOMC)重申，在购债计划结束后“相当长一段时间”内，利率将保持在超低水平。美联储自3月以来一直坚守该承诺。

会议记录中反映出的分歧程度暗示，委员会最快将在10月28-29日的会议上调整对未来升息时机的指引。美联储自2008年12月以来一直将指标隔夜拆借利率保持在近零水平。

会议记录还显示，委员们担忧美元走强可能对经济造成的影响。

会议记录显示，几位与会委员指出，存在长期通胀预期略低于美联储目标的可能性。

他们还指出，“或者说，美国贸易伙伴国通胀持续走低，以及美元进一步升值，可能将美国国内通胀压制在低位。”

会议记录显示，多位联储官员担心目前的指引暗示要等比适当时间更长才会升息，收紧政策周期更慢。与会人士强调升息不是呆板的、固定的日历日期。一些与会人士希望在宽松政策上宁可失之过于耐心。

会议记录指出，与会委员对改变前瞻性指引沟通挑战较为谨慎，多位委员担心改变前瞻性指引可能令金融市场状况收紧。

记录还显示，与会委员指出美联储对升息的预估比市场预估更为激进。

会议记录还指出，多数委员认为就业市场资源仍有严重利用不足的情况。(完)

(编译 母红；审校 李军)
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