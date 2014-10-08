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货币新闻 | 2014年 10月 9日 星期四 04:14 BJT

美股盘后：美国铝业公布业绩后股价上扬1.3%

路透纽约10月8日 - 美国铝业 周三在盘后交易中上扬1.3%，之前该公司公布季度业绩，为美国第三季企业季报期拉开帷幕。

美国铝业公布第三季不计入特殊项目的每股盈利为0.31美元，每股盈利为0.12美元。第三季营收为62亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S,市场预计美国铝业第三季营收为58.5亿美元，每股收益为0.23美元。(完)
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