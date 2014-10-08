美股盘后：美国铝业公布业绩后股价上扬1.3%

欧洲央行：法国大选后可资助银行，但不能越权打压公债收益率--维斯科
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透纽约10月8日 - 美国铝业 周三在盘后交易中上扬1.3%，之前该公司公布季度业绩，为美国第三季企业季报期拉开帷幕。
美国铝业公布第三季不计入特殊项目的每股盈利为0.31美元，每股盈利为0.12美元。第三季营收为62亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S,市场预计美国铝业第三季营收为58.5亿美元，每股收益为0.23美元。(完)
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。