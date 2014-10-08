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亚洲 | 2014年 10月 9日 星期四 06:09 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月8日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 40.89 +1.07 +2.69 1845003

搜狐 47.74 +0.50 +1.06 388961

网易 85.00 +1.33 +1.59 806319

百度 217.54 +1.91 +0.89 3661855

台湾

台湾积体电路 20.60 +0.22 +1.08 2920204

联电 2.07 +0.04 +1.97 122042

日月光 6.26 -0.03 -0.48 274012

硅品精密 6.79 +0.00 +0.00 967238

和信超媒体 0.81 +0.04 +5.09 77340

友达 4.17 +0.08 +1.96 83007

中华电信 30.14 +0.45 +1.52 20208

台湾国际航电 51.19 +1.13 +2.26 1919423

香港

中国移动 60.15 +0.94 +1.59 299418

中国联通 14.87 +0.19 +1.29 90149

中国电信 61.14 +1.59 +2.67 7405

中芯国际 5.34 +0.04 +0.75 20435

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 68

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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