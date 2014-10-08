版本:
中国
市场报道 | 2014年 10月 9日 星期四 06:16 BJT

《美国重要政经日程》--10月9日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布一周请领失业金数据

1400 - 美国8月趸售库存和销售数据

-- - 美国ICSC 9月连锁店销售

-- - 财政部标售30年期公债

1345 - 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在第39届圣路易斯联储秋季年会致欢迎词

1500 - 美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)参与Hutchins Center财政与货币政策讨论会，主题为“欧洲央行与欧元区”

1715 - 里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就“增长与就业市场前景”讲话

1940 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在当地商业和社区领袖午餐会上就经济前景讲话

-- - 2014年布雷顿森林委员会国际理事会会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (整理 李爽 审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐