《美国重要政经日程》--10月9日

欧洲央行：法国大选后可资助银行，但不能越权打压公债收益率--维斯科
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周请领失业金数据
1400 - 美国8月趸售库存和销售数据
-- - 美国ICSC 9月连锁店销售
-- - 财政部标售30年期公债
1345 - 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在第39届圣路易斯联储秋季年会致欢迎词
1500 - 美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)参与Hutchins Center财政与货币政策讨论会，主题为“欧洲央行与欧元区”
1715 - 里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就“增长与就业市场前景”讲话
1940 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在当地商业和社区领袖午餐会上就经济前景讲话
-- - 2014年布雷顿森林委员会国际理事会会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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