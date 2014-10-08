英国经济：9月房价差值跌至正30，伦敦房价自2011年来首次下滑--RICS

RICS全国9月房价差值降至从8月下修后的正39降至正30，创2013年6月以来最低水准，远低于路透调查分析师预计的降至正38。

“房价上涨力道减弱，并不是伦敦独有的情况，“RICS称。

RICS数据是基于其成员对特定地区过去三个月房价上涨或下跌的看法汇编而成。

全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)上周数据显示，英国9月房价出现逾一年来首次月度下滑，较上年同期升幅创八个月来最低。

英国最大抵押贷款机构Halifax周三公布，尽管9月房价涨幅高于预期，但明年涨势或将趋于温和。

英国房价较上年同期高出约10%，而伦敦房价是去年同期的两倍多。

但RICS表示，其成员并不认为这种涨势将持续下去。他们预计未来12个月内，伦敦房价将上涨1%，英国整体将上涨2%，预计未来五年内平均房价年增幅略低于5%。

RICS首席分析师Simon Rubinsohn称，楼市放缓是“良性发展”。

“这归因于以下各因素：英央行对于风险发出更多警告，人们的供房能力，新抵押贷款规定，以及对升息的预期，”他称。

英国金融市场行为监管局(FCA)已要求银行加强审查新增抵押贷款借款人的偿还能力。多数分析师预计央行将在明年初开始升息。(完)