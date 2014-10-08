美股业绩：美国铝业获利超越市场预期，盘后股价扬升2%

欧洲央行：法国大选后可资助银行，但不能越权打压公债收益率--维斯科
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
扣除特殊项目的影响，美铝在9月止当季获利为3.7亿美元，或每股盈余(EPS)0.31美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预估每股盈余为0.227美元，营收58.5亿美元。
“我们将注意力集中在重新定位业务组合上，这直接推动了强劲的季度业绩，我们只是充分发挥了自身能力，”美铝执行长克莱因菲尔德在一份声明中称。
美铝将2014年北美商业运输市场产量增长预估由第二季预计的10-14%提高至16-20%，为今年第二次上修。商业运输市场是该公司一个重要的终端市场。
美铝股价今年迄今涨50%，表现超越大盘和铝价。
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铝价在2011年4月至2014年初跌40%后，今年截至八月底的七个月上涨27%至18个月高位，之后又回吐部分涨幅，但今年迄今仍涨8%。(完) (编译 张明钧/李爽 审校 徐文焰/王兴亚)
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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