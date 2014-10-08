美股业绩：美国铝业获利超越市场预期，盘后股价扬升2%

扣除特殊项目的影响，美铝在9月止当季获利为3.7亿美元，或每股盈余(EPS)0.31美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预估每股盈余为0.227美元，营收58.5亿美元。

“我们将注意力集中在重新定位业务组合上，这直接推动了强劲的季度业绩，我们只是充分发挥了自身能力，”美铝执行长克莱因菲尔德在一份声明中称。

美铝将2014年北美商业运输市场产量增长预估由第二季预计的10-14%提高至16-20%，为今年第二次上修。商业运输市场是该公司一个重要的终端市场。

美铝股价今年迄今涨50%，表现超越大盘和铝价。

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