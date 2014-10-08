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市场报道 | 2014年 10月 9日 星期四 07:31 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库存大增，因进口增加且炼厂减产

路透10月8日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，上周美国原油库存升幅远超预期，受进口增长与炼厂减产影响；汽油与馏分油库存增加，因需求疲弱。

10月3日止当周，美国原油库存 增加500万桶，路透调查分析师预估为增加150万桶。

美国原油日进口量 增加42.8万桶，因布兰特原油较美国原油期货的升水CL-LCO1=R缩窄至每桶3-4美元之间，外国原油进口的套利窗口重启。

EIA数据显示，10月3日止当周，加拿大对美国日均原油出口量创下325万桶的纪录新高。

这是加拿大对美国原油出口日均量首度突破300万桶。

EIA数据显示，上周炼厂原油日加工量 减少13.5万桶，产能利用率下滑0.5个百分点至89.3%。

包括BP Plc 位于印第安纳州Whiting、日产能41.35万桶的炼厂在内，中西部地区的季节性炼油作业，帮助该区域原油库存增加300万桶，增幅为全国最大。

EIA数据显示，上周西海岸地区原油库存增加150万桶，增幅亦名列前茅。

“炼厂作业，尤其是BP在Whiting的炼厂，是中西部库存大幅增加的原因之一，”Price Futures Group分析师Phil Flynn表示。

“加上从其他国家进口的原油运抵墨西哥湾与东海岸，意味着从中西部运送至南部与东部的原油，可能不需要那么多。”

汽油库存 增加120万桶，分析师预估为减少100万桶。

EIA数据显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加43.9万桶，预估为减少110万桶。

EIA表示，库欣原油库存 下降158万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 王兴亚)
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