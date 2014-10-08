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亚洲 | 2014年 10月 9日 星期四 07:17 BJT

《全球汇市》美联储会议记录令美元多头受挫，澳元关注国内就业数据

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2730 1.2733 -0.02 -7.38 1.3745

美元/日圆 108.14 108.08 +0.06 +2.70 105.30

欧元/日圆 137.66 137.62 +0.03 -4.88 144.73

美元/瑞郎 0.9519 0.9518 +0.01 +6.62 0.8928

英镑/美元 1.6159 1.6167 -0.05 -2.40 1.6556

美元/加元 1.1105 1.1105 +0.00 +4.57 1.0620

澳元/美元 0.8831 0.8840 -0.10 -0.92 0.8913

新西兰元/美元 0.7891 0.7905 -0.18 -3.84 0.8206

澳元/日圆 95.500 95.540 -0.04 +1.76 93.850

新西兰元/日圆 85.330 85.440 -0.13 -1.25 86.410

英镑/日圆 174.74 174.73 +0.01 +0.24 174.33

澳元/新西兰元 1.1184 1.1176 +0.07 +3.10 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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