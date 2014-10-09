更正-《全球汇市》美联储会议记录令美元多头受挫，澳元关注国内就业数据

(更正：因译文有误，内文倒数第五段改为“美国公债收益率大跌，联邦基金利率期货所反映的预期利率也大幅下降”，非“美国公债收益率大跌，因联邦基金期货的隐含利率也大幅下降”)

* 美元指数跌至两周低点

* 美联储会议记录促使市场重新思考利率前景

* 澳元走势关注国内就业数据

路透悉尼10月9日 - 美元周四早盘跌至两周低点，连续第三个交易日走低，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的最新货币政策会议记录促使市场将升息时机预期推后。

美元指数 下滑至85.198，进一步远离上周五触及的四年高位86.746。欧元/美元 跳涨至1.2733，目前较两年低点已经上扬逾0.02美元。

美元兑日圆 持稳，报108.20，不过仍远低于上周所及六年高位110.09。

最近美国公布一系列乐观经济数据，其中包括上周五的非农就业报告，都让美元多头相信，美联储可能提早而不是推迟加息。

但美联储9月会议记录表明，美联储并不那么着急。实际上，决策者担心最近美元上涨可能令通胀率逐步升向美联储2%目标的步伐放缓。

还有人担心，欧元区经济成长和通胀持续处于偏低水准、中国或日本经济成长放缓以及中东地区的地缘政治风险，可能“导致美元进一步升值，并对美国的外部环境产生负面影响”。

“美联储9月会议后，欧洲经济成长放缓的风险以及强势美元汇率传递效应已然上升，可能促使市场认为，美联储对放弃‘相当长一段时间’的措辞和加息或仍具耐心，”巴克莱资本国际分析师在给客户的报告中称。

美国公债收益率(殖利率)大跌，联邦基金利率期货<0#FF:>所反映的预期利率也大幅下降，市场预计美联储的目标利率料至2015年9月左右才有明显上升，之前的预期为2015年6月。

随着美元走软，大宗商品货币持续反弹。例如澳元兑美元 触及两周高位0.8852美元，远离上周触及的0.8642四年低位。

澳元短期走势将受0030 GMT公布的就业数据影响，但由于外界对该报告准确度的疑虑增加，因此对澳元的影响可能较低。

澳洲统计局周三表示，将因今年缺乏季节样本，大幅修正7月与8月经季节调整的就业数据，此举令市场大感意外。

分析师之前预估9月就业人口将大减三万人，如今改为预估增加两万人。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2730 1.2733 -0.02 -7.38 1.3745

美元/日圆 108.14 108.08 +0.06 +2.70 105.30

欧元/日圆 137.66 137.62 +0.03 -4.88 144.73

美元/瑞郎 0.9519 0.9518 +0.01 +6.62 0.8928

英镑/美元 1.6159 1.6167 -0.05 -2.40 1.6556

美元/加元 1.1105 1.1105 +0.00 +4.57 1.0620

澳元/美元 0.8831 0.8840 -0.10 -0.92 0.8913

新西兰元/美元 0.7891 0.7905 -0.18 -3.84 0.8206

澳元/日圆 95.500 95.540 -0.04 +1.76 93.850

新西兰元/日圆 85.330 85.440 -0.13 -1.25 86.410

英镑/日圆 174.74 174.73 +0.01 +0.24 174.33

澳元/新西兰元 1.1184 1.1176 +0.07 +3.10 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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