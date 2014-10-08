埃博拉疫情：美国德州首例病患身亡，当局下令机场加强检疫

路透达拉斯10月8日 - 美国首位埃博拉确诊病患周三身亡，政府下令五大机场针对从西非入境的乘客进行发烧筛检，凸显出美国对于治疗及对此病毒防备程度的隐忧。

奥巴马政府目前正面临国会要求加强检疫的压力，甚至下令禁止航班；此前利比里亚(赖比瑞亚)籍的Thomas Eric Duncan曾经与一名死于埃博拉病毒的女性接触，随后于9月底搭飞机抵达德州达拉斯。Duncan周三早晨于达拉斯一家医院的隔离病房区死亡。

美国联邦疾病控制和预防中心(CDC)主管Thomas Frieden在一场记者会上表示，当局正在“加强防卫，我们将评估相关措施”。

美国当局将使用非侵入性设备为乘客量体温，并要求乘客填写CDC所设计的问卷，以了解乘客活动的详细资料。

Duncan在达拉斯Texas Health Presbyterian医院隔离病房陷入危急状态，并使用人工呼吸器，他同时用上一种实验中的药物以求保住他的性命。

Duncan之所以能够从利比里亚首都蒙罗维亚飞到美国，是因为他在机场筛检时未出现发烧症状，同时填写问卷时声称他未曾与任何受埃博拉病毒感染人士接触。利比里亚官员表示，Duncan在填写问券时谎报，他先前曾与一名怀孕妇女接触，该名妇女之后死于埃博拉病毒。

Texas Health Presbyterian发言人Wendell Watson在电子邮件声明中表示，Duncan在周三当地时间早上7点51分死亡，得年45岁。(完) (编译 张明钧; 审校 李婷仪)