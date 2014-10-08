更新版 1-美国利率：芝加哥联储总裁敦促加息需耐心，必要时可让通胀率达2.5%

颇具影响力的纽约联邦储备银行总裁杜德利周二称，市场认为短期利率在2015年中段上升，这种预期“合乎情理”。

埃文斯和柯薛拉柯塔这样的温和派决策者的感受有所不同，他们都表示希望等到2016年再升息，称主要原因是通胀较低。埃文斯今年在美联储政策委员会没有投票权，而柯薛拉柯塔有投票权。

另一边是强硬派官员，如达拉斯联邦储备银行总裁费希尔，他周五将在德克萨斯州发表讲话。旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周四将在拉斯维加斯讲话。

随着美联储官员传递出对立的信息，将很难说哪些表态会对政策产生影响。Jefferies分析师Thomas Simons认为，应该听听埃文斯的看法。

Simons在报告中表示，“他希望美联储在升息前，绝对100%地确定经济站稳了脚跟。考虑到他在2015年拥有投票权，这种看法在明年(美联储)决议中将成为一个重要因素。”(完) (编译 李爽/朱晓军；审校 张荻)