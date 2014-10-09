英国经济：复苏的“第一声警钟”已经响起--英国商会

周二，疲弱的工业生产数据令英国国家经济社会研究院(NIESR)预估，英国第三季国内生产总值(GDP)增幅将从第二季的0.9%下滑至0.7%。

Longworth表示，BCC的调查与英镑近期表现强劲，令英国央行提前升息的前景遭遇阻力。

路透对分析师的调查显示，多数受访分析师预期，英国央行将在明年第一季把利率从纪录低位0.5%调升；但部分受访者认为，如果前景恶化，也有可能暂缓升息。

BCC表示，商品出口以及商品与服务出口订单的增长，为2012年第四季以来最慢。服务出口的成长速度亦为2012年第三季以来最慢。

国内制造业销售与订单增幅，从第二季的纪录高位急剧放缓至2013年第二季以来最低。

但服务业销售仍旧强劲，整体信心维持于高点。

BCC敦促政府冻结由企业支付的本地房地产税，同时降低融资难度，藉此扶助小型企业。