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亚洲 | 2014年 10月 9日 星期四 07:37 BJT

****敬告客户：韩国金融市场10月9日因假期休市，10日恢复交易****

亲爱的客户，您好：

韩国金融市场10月9日(周四)因假期休市，10月10日(周五)恢复交易。(完)

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