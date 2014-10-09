金砖国家：10月8日股汇市收盘纵览

路透10月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月8日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周三跌1.2%或12.1点，报998.76点。

中国股市：沪综指收升至近20个月新高，房地产股受利好消息提振普涨

香港股市：追随全球股市下跌，恒指收低0.7%

中国汇市：人民币窄幅震荡后近收平，整体交投较节前趋稳

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巴西股市：收低，指标股指一度跌2.15%，因投资者趁近期涨势了结获利，但美联储会议记录公布后，该股指缩减跌幅。多数分析师预计巴西市场在10月26日第二轮总统选举前将维持振荡走势。指标Bovespa指数 收低0.66%，报57,058.48点。 拉美汇市：巴西雷亚尔走低，因投资者锁定获利

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南非股市：收低，卫星天线和电视天线厂商Ellies Holdings领跌，因对该公司财务状况的担忧升温。指标Top-40绩优股指数 跌1.5%至42,846点，综合指数 跌1.4%至48,033点。

南非汇市：兰特续涨，投资人等待美联储会议记录

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印度股市：连续第三日下跌，至近两个月最低收位。出口股下挫，因宏观经济数据激发对全球经济成长的担忧。指标BSE指数 跌0.1%，收报26,246.79点。NSE指数 跌0.12%，收报7,842.70点。

印度汇市：印度卢比兑美元连续第三日上扬，主要由于外国基金大举购买国内债券；国际货币基金组织(IMF)上修对印度经济成长预估，也提振市场人气。印度卢比兑美元 收报61.3950/4050，周二收盘价为61.43/44。周二卢比盘中高见61.3025，为9月26日以来最高。

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俄罗斯股市：指标股指 跌2.19%，报1,082.590点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌2.22%，报593.23点。