《焦点》负利率导致欧元失宠，全球央行开始降低外储欧元占比

美国个股：贝莱德执行长预计二季度公司表现仍会很强劲--彭博电视
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
“欧洲央行未来数月祭出更多的宽松举措中，可能包括把存款利率压得更低，这可能促使外储进一步多元化，给欧元构成压力，”花旗高级外汇分析师Valentin Marinov说。
各国央行有职责必须投资于优质资产。但若这些资产收益率有更多转为负值，那么合格的投资范围就会变小。
德国、法国、荷兰及奥地利等国家均在负收益率资产之列，这些都是拥有高债信评级的“核心”欧元区成员国，是央行储备的管理人所青睐标的。
但央行不但重视流动性，也重视债信等级。除了德国以外，法国或许也算其一，其他欧元区国家都无法真正同时满足这两个条件。
一些储备管理人可能倾向于维持其欧元持仓，但改以投资在较长天期债券或者超国家债、机构债等之类的收益较高的资产。此种做法或许没有汇率效应，但可有压抑长期利率的效果。
其他的央行储备管理人将倾向于单纯减少欧元部位。
“所有的央行都不喜欢被负收益率套住，问题在于他们采取行动的积极程度。”野村的说。(完)
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。