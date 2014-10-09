《焦点》负利率导致欧元失宠，全球央行开始降低外储欧元占比

“欧洲央行未来数月祭出更多的宽松举措中，可能包括把存款利率压得更低，这可能促使外储进一步多元化，给欧元构成压力，”花旗高级外汇分析师Valentin Marinov说。

各国央行有职责必须投资于优质资产。但若这些资产收益率有更多转为负值，那么合格的投资范围就会变小。

德国、法国、荷兰及奥地利等国家均在负收益率资产之列，这些都是拥有高债信评级的“核心”欧元区成员国，是央行储备的管理人所青睐标的。

但央行不但重视流动性，也重视债信等级。除了德国以外，法国或许也算其一，其他欧元区国家都无法真正同时满足这两个条件。

一些储备管理人可能倾向于维持其欧元持仓，但改以投资在较长天期债券或者超国家债、机构债等之类的收益较高的资产。此种做法或许没有汇率效应，但可有压抑长期利率的效果。

其他的央行储备管理人将倾向于单纯减少欧元部位。