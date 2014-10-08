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亚洲 | 2014年 10月 9日 星期四 07:54 BJT

《香港报摘》--经济日报10月9日

* 头版头条：

--各大财金机构预料“占中”示威可于月内和平解决，对香港经济影响轻微。

* 其他：

--香港五大发展商首三季总共售楼套现逾812亿港元，展望第四季市场将推出近9,000伙新盘单位，在套现压力稍纾缓以及“占中”未碍销情下，发展商新推定价趋进取。

--香港个人护理产品及保健品商衍生 IPO获得逾3万名散户认购，超额认购逾850倍，冻资逾200亿港元。

--消息人士表示，嘉华 及其主席吕志和都没主动与亚洲电视股东洽购股权，不过对于亚视曾否主动向吕志和接洽，就不愿多谈。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
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