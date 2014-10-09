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货币新闻 | 2014年 10月 9日 星期四 09:04 BJT

日本经济：央行总裁黑田东彦称若有必要有许多政策宽松选项

路透纽约10月8日 - 日本央行总裁黑田东彦周三表示，如果现阶段有必要采取额外宽松货币举措，日本央行有许多选项。

“有许多选项，且必要的话，我们将亳不迟疑采取任何必要且适切的”举措来达成2%通胀目标，黑田东彦在纽约经济俱乐部表示。(完) (编译 戴素萍 审校 徐文焰)
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