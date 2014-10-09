《路透晚报》--10月9日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：用好用活财政货币政策，适时适度运用定向举措推进普遍性降费--总理

中国总理李克强周三部署下一阶段经济工作时指出，用好用活财政货币政策，适时适度运用定向举措，推进普遍性降费，支持实体经济，缓解“融资贵、融资难”；年内在水利、环保、信息网络等领域再开工一批重大项目。

--中国经济：对城市道路、供水、化肥等15类项目取消核准改为备案--国务院

中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议，决定对城市道路、供水、化肥等15类项目取消核准改为备案，并运用产业、用地、环保等相关政策和技术标准等手段，提高管理科学性和有效性。除少数另有规定外，境外投资项目一律取消核准。

--全球贸易：没有中国的亚太贸易协定将是不完整的--中国副财长朱光耀

中国财政部副部长朱光耀周三表示，如果没有中国的参与，美国、日本和其他亚太国家寻求达成的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)长期来看将是“不完整的”。

--中国贸易：10月15日起恢复煤炭进口关税，无烟煤实施3%最惠国税率

中国财政部周四称，自2014年10月15日起，取消无烟煤、炼焦煤、其他烟煤等燃料的零进口暂定税率，分别恢复实施3%-6%的最惠国税率。

--中国房地产：限贷松绑超预期，或将全面利好供需两端--中指院报告

中国指数研究院周四提供的报告称，央行放松限贷加强信贷支持力度，限贷松绑超预期，改善及部分投资需求释放，增强市场向好信心，或将全面利好供需两端。

--银行观点：中国不动产投资意愿仍处不景气区间，继续下滑但降幅收窄--交行

中国交通银行周四提供的中国不动产市场趋势与财富配置景气指数报告称，本期交银中国财富景气指数报129点，比上期上升4个百分点。不动产投资意愿仍处于不景气区间，本期继续下滑但降幅已经有所收窄。并预期不动产投资意愿今年以来首次小幅回升。

【金融】

--中国金融：招商银行率先执行房贷新政，拨出单独信贷额度

中国央行在9月30日出台“认贷不认房“新政之后，中国招商银行周三率先出台了执行房贷新政通知，并拨出单独信贷制度支持贷款需求。

--中国金融：上海自贸区金融扶持政策可在深圳前海试验和落地--报载

上海自贸区的金融创新有望在国内被进一步复制。中国证券报周四引述来自深圳市金融办的消息报导称，已在上海自贸区实施的金融扶持政策，可在深圳前海试验和落地。

--中国保险：保监会放开投连险非标投资限制，但禁止开展通道业务--报载

投资风格相对保守的保险资金，也在逐步放开对非标资产的配置限制。上海证券报周四报导，中国保监会近期下发相关文件征求业内意见，明确强调投连险的投资品种可以包括：虽不具有公开交易市场但具有稳定收益预期的非标准化债权资产。

--中国基金：弘毅并购上海最大民营医院，将继续并购更多医疗服务机构

中国知名私募股权投资基金--弘毅投资周四宣布，通过旗下弘和医疗服务集团，并购上海最大民营医院杨思医院，未来还将继续并购一些医疗服务机构，弘毅在医疗产业链的布局正由上游的制药向下游的医院延伸。

【固定收益】

--《分析》公开市场延续量稳价平操作，中国货币政策偏宽松基调难改

四季度伊始，中国央行公开市场延续量价稳定的正回购操作，不过受到期资金量攀升扰动，本周转向净投放260亿元人民币。业内人士认为，近期稳增长力道再加码，但实效有待检验，加之市场预期美联储升息时机或推后，短期中国货币政策偏宽松基调仍将不改。

--新债招标：中国国开行10年增发债收益率略高预期，长债心态趋谨慎

中国国家开发银行周四招标三、五及10年固息增发债，其中三年和五年期中标收益率接近预期，10年品种则略高。不过因市况仍属稳定，三期债结果最多高出不足4个基点(bp)，总体偏离幅度尚可。

--新债招标：中国农发行三年债利率4.54%，五年4.61%--业内人士

业内人士周四透露，中国农业发展银行稍早招标的三年及五年期新发固息金融债，中标利率分别为4.54%和4.61%；两期债的投标倍数分别为3.77倍和3.45倍。

--中国债市动态：现券收益率续小涨但市场心态平稳，蓄势后还有走强机会

中国银行间债市周四早盘现券收益率延续小涨走势，曲线则从上日的陡峭化转为平坦化；但市场交投仍不算活跃，机构心态也普遍较为平稳，显示看好后市的预期仍未散。

--中国货币市场：主要回购利率持稳，资金需求增加但供给仍充分

中国银行间资金市场周四早盘主要回购利率持稳。自上日午后开始，受假期调休，以及可转债将发行等影响，券商等机构资金需求有所增加；不过整体来看，供给仍很充分，短期稳定预期未改。

【外汇】

--《独家新闻》中国拟将银行间外汇市场参与主体扩大至券商等非银机构

两位消息人士周三对路透表示，中国国家外汇管理局正计划扩大银行间外汇市场参与主体，拟将会员范围扩大至券商、保险、信托等非银行金融机构。

--中国外汇：坚持把防范跨境资金流动冲击作为外汇管理的关键--外管局长

中国国家外汇管理局局长易纲撰文称，坚持把防范跨境资金流动冲击作为外汇管理的关键。建立完善新的国际收支和跨境资本流动风险监测预警指标体系，探索新形势下新的风险应急管理手段和政策工具。

--中国汇市：人民币早盘随中间价走升，供求大体均衡价格持续盘整

中国人民币兑美元周四早盘小幅走升，跟随中间价连升三天的强势。市场预期下周一出炉的9月外贸数据利好，为人民币提供支撑，盘面上供求则大体均衡，价格保持窄幅波动。

--离岸人民币：泰国ENERGY EARTH首次发行点心债，三年期初始息率10.5%--销售文件

泰国规模最大的煤炭零售商ENERGY EARTH Public Company Limited首次计划发行基准规模的点心债，期限3年，目前正按约10.5%的初步指导息率在市场询价。

【证券/行业】

--《独家新闻》中国和欧盟接近达成解决电信贸易争端的协议--消息

了解情况的消息人士透露，中国和欧盟接近在月底达成一项协议，以解决长期以来的电信贸易争端，两大贸易伙伴间争议最大的一个问题可能得以了结。

--中国股市：沪综指收升续创近20个月新高，乐观预期推动大盘八连涨

中国股市沪综指周四连续第八日收升，续创近20个月新高，大盘高位震荡有所加剧。分析师指出，10月份沪港通将正式落地，中共十八届四中全会也即将召开，市场较乐观的预期支撑大盘维持强势格局，惟已进入政策市的后半阶段。

--中港个股：万科前9月销售金额约1,490.6亿元，同比增长16%

中国最大房地产企业--万科周四公告称，前九个月公司累计实现销售面积1,263.8万平方米，销售金额1,490.6亿元人民币，同比分别增长15%和16%。

--中国股市：9月末A股交易结算资金余额过万亿，个人增量资金入市明显

中国证券投资者保护基金有限责任公司周四数据显示，截至9月26日，证券市场交易结算资金余额达到11,417亿元人民币，这是该数据自2012年4月定期公布以来首次突破万亿，个人投资者入市增量资金明显。

--中国企业：小米三季度手机出货量环比增两成，全年目标有望达成