中国货币市场：七天回购开盘报2.93%，上日加权利率2.9896%

美国个股：贝莱德执行长预计二季度公司表现仍会很强劲--彭博电视
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
路透上海10月9日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周四开盘报在2.93%，上日该期限加权平均利率为2.9896%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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2.93% 3.40% 2.9896%
周三银行间市场质押式回购总成交金额11,417.36亿元，上交易日为8,352.02亿元。其中，隔夜品种为8,684.65亿元，上交易日为5,892.70亿元。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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