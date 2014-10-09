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货币新闻 | 2014年 10月 9日 星期四 09:04 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报2.93%，上日加权利率2.9896%

路透上海10月9日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周四开盘报在2.93%，上日该期限加权平均利率为2.9896%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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2.93% 3.40% 2.9896%

周三银行间市场质押式回购总成交金额11,417.36亿元，上交易日为8,352.02亿元。其中，隔夜品种为8,684.65亿元，上交易日为5,892.70亿元。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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