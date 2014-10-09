芝加哥期市：玉米期货七个交易日内首次下跌，市场关注产量报告

12月玉米期货 下跌0.36%至每蒲式耳3.42美元；上日上涨0.8%，当日价格触及三周高位每蒲式耳3.43-1/2美元。

美国农业部(USDA)周五将公布全球谷物与油籽供需报告。

路透调查的分析师预期，USDA周五将预计今年美国玉米收成达到创纪录的145.06亿蒲式耳。

作物预估机构Lanworth周三上调2014年美国玉米与大豆产量预估，指因最近的卫星图像显示较为乐观。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 505.25 -2.50 -0.49% -0.20% 504.73 71

CBOT玉米 342.00 -1.25 -0.36% +0.22% 364.40 67

CBOT大豆 934.00 -1.00 -0.11% -0.72% 965.31 45

CBOT稻米 $12.62 $0.00 -0.04% -0.94% $12.63 46

美国原油 $87.73 $0.42 +0.48% -1.26% $92.33 29

汇率

欧元/美元 $1.273 $0.000 -0.03% +0.48%

美元/澳元 0.883 -0.001 -0.14% +0.14%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 于春红/陈宗琦/张明钧)