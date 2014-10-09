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货币新闻 | 2014年 10月 9日 星期四 09:05 BJT

台湾热股：顶新旗下味全股价续跌，受混掺劣油疑虑影响

路透台北10月9日 - 台湾食品大厂--顶新集团旗下上市公司味全 股价今日开盘持续下跌，但跌幅已较上日跌停收敛。

该公司旗下所属的正义公司，其供应商(鑫好企业)疑以饲料油充当食用油品出售谋取利益。

卫生福利部上日发布新闻稿指出，台南地方法院检察署查获饲料油混充食用猪油，食品药物管理署已会同高雄市政府卫生局人员至正义股份有限公司了解疑似污染油脂的下游业者及流向，并请业者先自主下架。

本地时间9:03时，味全跌2.68%报32.7台币，远不如台湾加权股价指数 大涨1.06%。(完)

(记者 林妙容; 审校 林高丽)
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