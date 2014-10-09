台湾热股：顶新旗下味全股价续跌，受混掺劣油疑虑影响

《汇市简讯》欧元/日圆维持买盘，上探技术位
0637GMT * 欧元/日圆买盘仍良好，上探技术位 * 重新突破下行200小时移动均线切入位116.48，亚洲时段突破116.2 8至116.60 * 亦突破下行日线一目均衡转换线切入位116.50 * 回到周线一目云区，底部在115.60，118.46为一目均衡基准线切入 位，118.47为55周移动均线切入位 * 上行幅度存在不确定性，周日的法国大选第一轮投票临近 * 利差、美元/日圆以及欧元/美元走势受关注(完) (编译 王琛；审校 张荻)
路透台北10月9日 - 台湾食品大厂--顶新集团旗下上市公司味全 股价今日开盘持续下跌，但跌幅已较上日跌停收敛。
该公司旗下所属的正义公司，其供应商(鑫好企业)疑以饲料油充当食用油品出售谋取利益。
卫生福利部上日发布新闻稿指出，台南地方法院检察署查获饲料油混充食用猪油，食品药物管理署已会同高雄市政府卫生局人员至正义股份有限公司了解疑似污染油脂的下游业者及流向，并请业者先自主下架。
本地时间9:03时，味全跌2.68%报32.7台币，远不如台湾加权股价指数 大涨1.06%。(完)
(记者 林妙容; 审校 林高丽)
0637GMT * 欧元/日圆买盘仍良好，上探技术位 * 重新突破下行200小时移动均线切入位116.48，亚洲时段突破116.2 8至116.60 * 亦突破下行日线一目均衡转换线切入位116.50 * 回到周线一目云区，底部在115.60，118.46为一目均衡基准线切入 位，118.47为55周移动均线切入位 * 上行幅度存在不确定性，周日的法国大选第一轮投票临近 * 利差、美元/日圆以及欧元/美元走势受关注(完) (编译 王琛；审校 张荻)
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透台北4月19日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超109.69亿台币，上交易日为买 超1.06亿台币。 三大法人今日合计卖超120.29亿台币，上交易日修正后为买超4.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/19 -109.69 -120.29 4/18 +1.06 +4.02r 4/17 +0.29r -9.03r 4/14 -15.75 -28.27r 4/13 +10.67 +10.27r 4/12 +28.86 +29.10r 4/11 -5.30r -21.90r 4/10 -11.71r