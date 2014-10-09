银行观点：中国不动产投资意愿仍处不景气区间，继续下滑但降幅收窄--交行

路透北京10月9日 - 中国交通银行 周四提供的中国不动产市场趋势与财富配置景气指数报告称，本期交银中国财富景气指数报129点，比上期上升4个百分点。不动产投资意愿仍处于不景气区间，本期继续下滑但降幅已经有所收窄。并预期不动产投资意愿今年以来首次小幅回升。

以下为交行提供报告的全文：

交通银行自2010年10月起，对国内中高收入人群经济、收入和投资的感受与信心持续地进行每两个月一次的调查，形成交银中国财富景气指数并向社会公布。

四年来，金融市场和大众投资者投资理念都发生了一定的变化，因此，在本次发布的第25期报告从指标体系到调研方法都做出了调整，以更好地保证指数运行效果：一是在指标体系上，基于小康家庭对就业形势的关心和投资景气对经济形势的客观反映，经济景气一级指数下增加了投资景气指数和就业形势指数。

二是进一步丰富指数反映的内容，比如在投资产品种类中增加了互联网金融产品，细化基金、期货的种类，在不动产投资中增加了商铺、写字楼等商业地产；三是调查方法上，改进了区域划分方法和抽样条件，以提高调查的科学性和准确性。

第25期交银中国财富景气指数报告是对国内1856户小康家庭调研基础上编制而成。调研时间为9月12日到9月23日，覆盖全国26个省市地区。本期交银中国财富景气指数报129点，比上期上升4个百分点。其中三个一级指标，经济景气指数119点，收入增长指数149点，投资意愿指数114点。

表明本期小康家庭对收入增长的满意度最高。从不同区域家庭对财富景气的乐观程度来看，本期南部地区和北部地区家庭对财富景气乐观程度高于总体，东部地区和中西部地区家庭对财富景气乐观程度相对偏低。从二级指标来看，本期投资收益和家庭财务状况是上升最显着的两个二级指标，不动产投资意愿仍处于不景气区间，本期继续下滑但降幅已经有所收窄。

一、小康家庭经济景气乐观程度下滑

受国内经济结构调整和淘汰落后产能影响，本期经济景气指数报119点，下滑7个百分点。从投资和就业两个二级指标来看，投资景气指数报124点，其中预期行业投资景气129点，现在行业投资景气120点。据调研了解，虽然国内去产能仍将继续，但由于受访家庭预期未来产业转型和新兴产业等扶持类政策会更多更好，因此更多小康家庭认为未来行业投资景气会好于现在。

但是，从就业形势来看，认为未来就业形势会好于现在的小康家庭比例提升并不明显，更多家庭认为未来就业形势较现在不会发生明显变化。

二、投资收益显着提升推动小康家庭收入增长

收入增长指数报149点，比上期提高10个百分点，是本期提升最显着的一级指标。从投资收益和家庭财务状况两个二级指标来看，本期投资收益指数报151点，家庭财务状况报148点。其中投资收益是带动小康家庭收入增长的最主要原因。

从各类投资产品的投资收益来看，得益于近期沪深股市的上涨，本期股票、基金、债券、银行理财等多数产品的投资收益均有不同程度的上升。特别是股票是本期投资收益最好的投资品。与各类投资产品收益指数保持一致，更多小康家庭表示将在未来增加对股票、基金、期货的投资。相比之下，银行理财产品投资热度有所减弱，但仍是小康家庭投资首选。此外，小康家庭对宝类理财、P2P等互联网金融理财和境外股票、基金等投资产品均有一定的认知，并且投资热情也很高。

三、预期不动产投资意愿今年以来首次小幅回升

统计局公布数据显示，8月全国70个大中城市住宅均价已连续4个月环比下跌，跌幅继续扩大至1.15%，表明楼市仍处于调整周期，房价继续下行趋势。这在本期小康家庭不动产投资意愿当中也有所体现。本期不动产投资意愿指数报95点，继续处于不景气区间。其中，小康家庭对当前的不动产投资指数已是连续第12个月下滑，本期下滑3个百分点，达89点。小康家庭预期不动产投资意愿止跌回升，从上期的100临界点，小幅回升2个百分点，本期报102点。

从持有不同房产套数家庭来看，预期不动产投资意愿的回升主要是受到了刚需家庭未来入市意愿增强的影响。具体来看，本期无房家庭和仅有一套自住房家庭未来入市意愿比上期上涨了20个百分点，是拉动预期不动产投资意愿小幅回升的主要原因。目前，有换房需求的改善型刚需受到“认房又认贷”和二套房首付60%以上等规定的掣肘。目前二套房的认定放宽在此轮政策调整中已有所涉及，若能落实将有助于促进改善需求入市。但从目前的资金环境来看，二套及以上住房贷款难以大增，购买能力不足仍将成为制约入市的一大因素。未来小康家庭不动产投资意愿能否巩固上升势头，还有待进一步观察。

分城市级别来看，8月北上广深四个一线城市的新建商品住宅价格延续全面跌势，环比降幅分别为1.2%，1.3%，1.3%，1.1%。与房价表现一致，指数跟踪的北京、上海、广州、深圳等核心城市不动产投资意愿指数同样延续前三期的下滑态势，本期下滑至95点，创历史新低；非核心城市不动产投资意愿为96点，与上期相比无显着变化。