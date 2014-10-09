更正-《即时观点》澳洲9月就业人口减少2.97万人，但数据可靠性存疑

(更正：因英文原文有误，内文中9月数据均为未经季节调整的原始数据)

路透悉尼10月9日 - 澳洲公布9月就业人口减少2.97万人，失业率微升至6.1%，不过由于季节性调整过程存在问题，对该数据的可靠性存在一些质疑。

澳洲统计局周三表示，其必须重新公布7月和8月的数据，因为通常的季节性模式并未出现。

目前公布的7-9月数据都是原始数据，未经调整，所以数据波动较大，使得难以判断就业市场的真实状况。

8月就业人口由前值的增加12.1万人调整为增加3.21万人。

关键点：

-9月就业人口减少2.97万人(路透调查预估为增加2万人)

-9月全职就业人口增加2.16万人，兼职就业人口减少5.13万人

-9月失业率为6.1%(路透调查预估为6.1%)

-9月就业参与率为64.5%(路透调查预估为64.8%)

-8月失业率为6.0%，就业人口修正为增加3.21万人，前值为增加12.1万人

分析师评论：

摩根大通分析师BEN JARMAN：

报告整体基调偏软。显然数据有些重大修正，澳洲统计局虽已就此提出警告，但就数据表面来看，在上月就业人口增加3万人之后，本月增幅缩小。同时失业率上升0.1个百分点至6.1%，劳动参与率也下滑。整体而言就业表现相当疲软，这与我们近期见到的趋势相呼应，这与经济成长力道这几年低于潜在成长实力有关。

瑞银利率策略师ANDREW LILLEY：

当目前数据意义不大时，最好还是回顾过去一年的情况。关键在于失业率还在往上走，目前的6.1%仍是多年高点。就业增长看上去较温和，还是不够强劲。

所有领先指标都有所改善，尤其是招聘广告。若此趋势持续，预计就业将会增长，明年初可能会达到开始推动失业率下降的水平。

我们目前正处于或接近失业率峰值，这个峰值介于6%-6.25%之间。

澳洲国民银行资深分析师DAVID DE GARIS：

我们原以为，观察未经季节调整数据会看到，就业或许正持续增加。或许这的确意味着劳动市场略为转弱，但在我们见到更多可靠的指标之前，很难坚持这样的看法。

劳动力需求的领先指标显示，未来数月就业仍将有些许增长。这是否足以消化人口增加所带来的劳动力增长，仍有待观察。

没有太大疑问的是，劳动市场已经转弱，特别是在两年前矿产业景气开始下滑之后。

市场反应：

数据公布之后，澳元兑美元 立即下跌0.0025美元，但随即持稳，因交易员对数据的可靠度存疑。银行间利率期货<0#YIB:>持平，因澳洲央行在未来数月内调整利率的可能性已被市场消化完毕。

链接：

浏览数据细节，可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au)。

背景：

--澳洲统计局周三表示，不得不重新公布7-9月的就业数据，因为通常的季节性模式这次并未出现。目前公布的就业人口、失业率及就业参与率都是未经调整的原始数据。

--8月就业人口原始数据为增加3.21万人，原先公布为增加12.1万人；7月就业人口原始数据为减少1.19万人，经季节调整后数据为减少4,100人。

--本次修正后数据的波动性可能大于平常，加大预测难度。

--修正后的分析师预估中值为，9月就业人口增加2万人，但分析师预估值分布范围从持平至增加5万人不等。

--失业率预估为6.1%，预估值分布范围从5.9%至6.3%。

--劳动力市场其他指标显示，就业人口可能以一年1-1.5%的速度温和成长，仅能消化劳动力的增长，但不足以压低失业率。(完)