《香港报摘》--其他报纸重要消息10月9日

*明报：

--继2012年上市的Dynam 后，再有日本弹珠机营运商拟来港上市，据消息称，弹珠机商Niraku计划明年上半年赴港上市集资1亿美元，而集中在关东地区营运的弹珠机商Tokyo Palazzo亦正研究明年来港上市。

--香港证监会公布，在原讼法庭对中国绿能 前主席唐锡麟及两名前执行董事高丽琼和锺惠愉展开法律程序，寻求法庭颁令取消该三名前董事出任公司董事资格，并勒令三人向中国绿能赔偿。

*星岛日报：

--身处美国访问的财政司司长曾俊华继续唱好沪港通，指该政策将为金融界带来前所未有的机遇，并解释占中行动的最新发展及背景，希望外界不要误会。

--在日圆贬值，生产成本下降之际，全球最大个人电脑生产商联想 计画把部分高端个人电脑系列迁移至日本生产。

*苹果日报：

--券商指黄金周期间澳门赌场的每日平均博彩收入仅为10亿港元，较去年同期大跌四成。而据澳门治安警察局资料显示，在黄金周7日假期期间访澳旅客达104.1万人，按年升16.1%，当中来自内地的旅客为84.6万，按年增17.1%。

--本季官地供应量仅得1,250伙，当中最大型项目、撑起550伙供应的马鞍山耀沙路地皮率先于本月24日招标，12月5日截标，市场估计楼面尺价最高可达4,300港元，估值逾16亿港元。

*东方日报：

--中兴通讯 大力发展互联网金融业务。公司公布，旗下第三方支付机构深圳市讯联智付网络，获得移动支付、互联网支付以及数字电视支付业务许可，成为国内首家一次性获得三张牌照的第三方支付机构。

--百胜 旗下肯德基及必胜客上季的中国同店销售分别按年下滑14%及13%，拖累期内中国收入倒退9.5%，经营溢利下跌40%。

*文汇报：

--中国银行 将启动国际优先股发行，定于周五开始在亚洲和欧洲路演，为以美元或／和欧元计价的优先股。

--就彭博报导指阿里巴巴 创办人马云控股的支付宝计划从杭州迁址至上海陆家嘴金融区，阿里巴巴发言人表示，并不知晓迁址事宜。

*大公报：

--新世界发展 及会德丰 合作发展的九龙柯士甸站The Austin楼盘于截至上周六为止已沽出559伙（或97%）单位，套现89.3亿港元，销情未受不断加价影响。

--俄罗斯莫斯科市副市长Khusnullin Marat表示，目前莫斯科欠缺足够的甲级写字楼及零售面积，而香港在这方面具备出色的经验，相信这些经验在新城区将大有用武之地。（完）

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