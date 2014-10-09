港报财经评论：环球经济复苏虎头蛇尾--信报10月9日

环球经济复苏虎头蛇尾/ 习广思

美国道琼斯平均指数隔晚跌了1.6%，亚洲股市跌幅较温和，中国内地沪深300指数更升1.1%，恒指则跌了0.68%，这是股市的一国两制。美股经过多日大上大落，整体回落趋势渐明显，今天香港时间清晨联储局公布上次公开市场委员会会议纪录，以及美国铝业会公布上季度业绩，都要在今早开市前留意。近日股市真是头头碰着黑，香港先有雨伞运动忽然带来跌市，昨天又因国际货币基金组织（IMF）下调环球经济增长而下跌，还有源于西非的伊波拉疫情，西班牙有护士因照顾病人而感染，原来欧洲医院的防疫制度也非完美，于是引来一阵恐慌。欧洲航空及旅游相关股份跌幅在4%至5%之间。

伊波拉病毒可以是“黑天鹅”，在西非以外爆发的机会率虽然低，但一旦爆发，会即时引起民众恐慌。市场目前抵御负面因素的能力不强，持盈保泰等待投资机会才是上算。IMF周三发表的2014年全球经济展望修订报告，下调了今明两年经济增长预测0.1及0.2%，分别为3.3%及3.8%，理由大家都耳熟能详，调得最多的是欧罗区及日本的预测；新兴市场中，下调幅度最多的是俄罗斯、独联体、拉美及中东，反而亚洲十分稳定。把今轮经济复苏及2000年科网股爆破后的一波复苏比较，上次的复苏不论是全球的贸易每季累积增长，或实质GDP每季累积增长，都见直线向上，故出现了2003年至2007年的环球大升市。

然而，今波复苏则颇为诡异，于2009年至2010间复苏的力度，较2002年那一波强劲，也带起了全球股市。但到了2011年，经济增长开始失速，个中理由是中国及印度等新兴市场在金融海啸初期，大举推出振兴经济方案，大家最熟悉的当然是4万亿元人民币的刺激，经济兴旺了两年后，大家开始发觉有异样并收回刺激，但信贷泡沫一发不可收拾，至今后遗症仍存在。此外，2011年起欧债危机不断爆发，金融系统风雨飘摇，各国在收紧财赤与挽救经济的问题上摇摆不定，德国主张紧缩与改革才是出路，欧洲央行在德国反对下一直未能像联储局般走快形势一步，放松货币政策，欧罗区经济一直在“吊盐水”。

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澳元回稳，力扑0.8865/ 苏子

澳元兑美元在上周五虽然以大阴烛触及0.8638美元低位，但踏入本周后，汇价却已出现止跌回稳的迹象，本周二开始更成功返回10天平均线阻力以上波动及收市，故令上述的0.8638美元低位成为短期重要底部的可能性大增。其实澳元兑美元在上周三触及0.8659美元低位后已经止跌回稳，而且最后收市时更在日线图呈现利好后市的锤头利好形态，因此，若不是上周五美国公布较市场预期为佳的就业报告，令市场相信联储局提前加息的可能性大增及刺激美元向上急升的话，相信澳元兑美元早已在上周五升破10天平均线阻力了。

前天及昨天澳元兑美元升至上周四的0.8827美元高位附近已见遇上较为严峻的阻力，但由于汇价回落至10天平均线附近已见获得较明显的支持力，故只要稍后没有失守此平均线支持收市，料整体走势仍可看高一线，稍后一旦顺利企稳在上周四的0.8827美元高位以上收市，料将有力进一步突破20天平均线阻力并朝着0.90美元心理关口迈进。虽然前天美元兑日圆跌破20天平均线支持及上周四的108日圆低位支持而且明显低收，可惜昨天亚洲市汇价却未能进一步走低，反而更自亚洲市的107.72日圆低位大幅反弹至108.54日圆高位，幸而汇价未见进一步上升至本周初的108.62日圆低位更再次转弱，故短线走势仍有利沽出的策略。

由于此反弹高位刚好与20天平均线阻力相若，故只要昨晚及今天一直保持在此平均线阻力以下，未见突破收市，料短期走势将不会好得到那里去，进一步考验20天保历加通道的106.95日圆底部支持的可能性甚高。虽然目前市场情绪仍然极为看好美元的大方向，但由于踏入本周后，美元却未能承接上周五的良好上升势头继续走高，且出现了应升不升的相反走势，美元自8月下旬开始的强劲升势有极高机会暂告一段落了。稍后美汇指数一旦明显收市低于10天平均线支持，届时短线投资宜顺着已破位的方向建立美元短仓，买入有机会被补仓买盘大幅推高的货币，例如最被市场看淡的日圆以及欧罗。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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