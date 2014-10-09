港报财经评论：低吸中资股，选粤投腾讯--经济日报10月9日

低吸中资股，选粤投腾讯/ 林瑞芬

就算无占中活动，美股正在调整路途中亦须格外留神。港股三日的反弹势又被美股周二急挫打断。恒指昨收报23,263，跌0.68%；国指收报10,395，跌0.7%；大市成交额651亿港元。技术上，恒指反弹受制23,500，暂为主要阻力，而国指短期主要阻力在10,500，一日未能重上，未算解围。受制阻力回挫，恒指就忌回失22,500水平，国指则忌回失10,170水平。

国际货币基金组织（IMF）宣布调降对2015年全球经济增长预期，并预警地缘政治紧张局势有升级风险，警告金融市场可能迎来一场大调整。加上，德国所公布的经济数据弱，推动美股不看好的投资者攻势。标普500指数失守50天平均线后逐级向下，将有机会考验200天平均线1,900，如有所失，反映年内最强势的指数也倒下时，视美股走疲讯号。不过，从美国十年期债息走势显示，早前经急升后回落，市场虽对美联储局有加息的预期，但环球经济始终疲弱了一点，10月虽然停止QE，但或未敢贸然提加息。中国内地股市昨日复市，上证指数收报2,382，微升0.8%。昨日汇丰/Markit公布，中国9月服务业PMI降至53.5，仍为18个月次高水平，但较8月有所回，市场未有太大负面反应。分项资料显示，9月新业务、投入价格和收费价格指数均有小幅回落；不过，就业和业务预期指数双双回升，好坏不一。此次，汇丰9月服务业PMI，和此前出炉的中国官方非制造业PMI走势一致。中国国家统计局和物流与采购联合会（CFLP）日前联合公布，9月官方非制造业商务活动指数略跌至54.0的八个月低点，启示下半年内经济回升的动力仍有限。

港股回调中，建议趁低收集的声音也不少。跟进一下中金公司9月底所建议，其指可考虑从中国移动 换马到腾讯 。根据其统计显示，过去三个月中国移动跑赢恒生指数，相反，腾讯就跑输恒生指数。近期腾讯股价下跌的主要原因包括：一、管理层预计2014年3季度手机游戏收入只是与2季度大致持平。由于腾讯超过一半的收入来自网络游戏，并且电脑游戏已经进入成熟阶段，市场担忧腾讯的增长动力将会削弱。二、监管担忧。三、部分投资者在9月份换马至大型新股和国企改革主题股。

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政策扶持下，京能快长大/ 余少文

中国内地股市长假后复市造好，但国企指数结束黄金周升势，预期继续在牛熊分界线争持。大市调整期间，可以低吸盈利复合增长逾30%的京能清洁能源 。A股昨日反覆向好，国企指数上日重上俗称牛熊分界线的250天平均线后，昨日得而复失，全日跌73点或0.7%，收报10,395点，成交额降至近四周以来最少的98亿港元，仍有38%主板H股逆市上升；而红筹指数跌37点或0.8%，收报4,489点，成交额53亿港元。

国指无惧占中因素，国庆黄金周三连升，出乎预期，也打破过去十多年“国庆黄金周两年升后第三年必跌”的魔咒，似乎是9月底跌过龙，兼且是沪港通因素撑住大市而已。乐观是国指可以继续升，但在市况偏弱下，最好还是在牛熊线上整固，以时间来消化沽压，待各大平均线在现水平汇聚，再一鼓作气走高。只是占中问题始终是一个不明朗因素，看下沪港通登场后能否好过预期，又或四中全会有否好消息。近日翻查彭博对国企未来两年的盈利预测，发现半数股份2015年盈利预测会较2014年盈利预测高出10%，又有25%股份盈利增长可达20%或以上，似乎国指未来盈利前景不宜过于看淡。加上沪港通前夕，国指下挫令H股跟A股的平均股价折让，由早前的11%扩大至19%左右，提高H股的吸引力，故仍相信国指处于大涨小回格局，等9,600点或9,200点水平吸纳。

至于京能是上述盈利增长达双位数股份之一，去年盈利升26%至11.46亿人民币，每股盈利0.18人民币，而今年上半年盈利只升5%至6.7亿人民币，每股盈利0.1人民币，表现略为失色。集团68%收入来自燃气发电及供热业务，其次是占23%比重的风电业务，但经营溢利的贡献，风电占近40%，不差于燃气发电及供热业务的50%。彭博综合证券商预测数字，料其今明两年每股盈利分别为0.23人民币和0.348人民币，预期增长25%和51%，今明两年预测PE分别为13倍和8.4倍，即明年盈利增长最劲，而2014年至2016年的每股盈利平均每年复合增长为32%。如以增长股来看，今年预测PEG只有0.4倍，如升至1倍的合理水平，股价可升至9港元，对比昨日收报3.46港元，股价潜在上升空间达1.6倍。

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