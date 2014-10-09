版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 9日 星期四 09:19 BJT

信达期货：沪胶基本面好转，价格继续向下空间有限

以下内容节选自10月9日的《期货日报》：

今年以来，在宏观经济疲软、天胶自身供过于求、泰国抛储，以及期货仓单、库存压力巨大等利空因素的共同作用下，天胶价格持续大幅下挫。至9月末，沪胶主力合约1501最低探至11710元/吨，近月合约盘面最低价至10405元/吨。在遭受几近疯狂的打压后，天胶市场正在发生一些积极变化，盘面继续向下的空间较为有限。

目前国产全乳胶现货11000元/吨左右的价格以及期货1501合约12000元/吨附近的价格已经远低于13000元/吨的边际生产成本。胶农生产积极性大幅下降，弃割转业现象发生较多，泰国胶农也频频举行抗议活动，2014年天胶产量下降将成为必然。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐