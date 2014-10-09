国际油市：美国原油期货升向88美元，因美元走软且库欣库存下降

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，10月3日当周，美国原油库存大增500万桶，远高于分析师预估的增加150万桶。

EIA表示，库欣原油库存 下降158万桶。

伊斯兰国武装分子周三对叙利亚城市Kobani发动新一波攻击，美军及盟军战机也对叙利亚的伊斯兰国武装驻点发动空袭。

周三土耳其的库尔德族示威者与警方发生冲突，动乱导致至少21人丧生，发生冲突的原因是，库尔德人不满土耳其未能保护叙利亚境内的族人。

伊朗、欧盟与美国的最高外交官员，包括美国国务卿克里，下周将于维也纳举行会谈，期望能在11月24日的最后期限前，就伊朗的核计划达成协议，结束这场为时已久的争端。

埃及与利比亚两国总理周三在开罗宣布，埃及将协助训练利比亚部队对抗恐怖主义，维护两国边境安全，加强对两国境内伊斯兰叛军的打击。(完)

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