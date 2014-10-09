中国货币市场：主要回购利率持稳，资金需求增加但供给仍充分

路透上海10月9日 - 中国银行间资金市场周四早盘主要回购利率持稳。自上日午后开始，受假期调休，以及可转债将发行等影响，券商等机构资金需求有所增加；不过整体来看，供给仍很充分，短期稳定预期未改。
中国国庆节假期，各金融市场10月1日至10月7日休市。本周六(11日)，银行间市场因调休正常开市，而券商、基金等机构多正常休息。
北京一券商交易员称，早盘资金“和昨天比确实小紧，但不能说是开始(真正)紧。不具备紧的条件啊。”
他并表示，不排除浙能电力 下周一将要发行的可转债，会对资金面造成扰动，但因市场对资金面预期较为稳定，流动性一时很难真正吃紧。
浙能电力周四公告，启动100亿元人民币A股可转债发行，其中网上网下申购日均为下周一(13日)。
上海一银行交易员则补充认为，现在市场上大型银行主要期限资金供给充分，结合此前央行对市场的呵护稳定态度，在本月中旬缴税开始前，应不用过于担心流动性问题。
中国央行公开市场今日进行了200亿元14天期正回购操作，利率持平于3.50%。据此计算，本周公开市场将净投放260亿元。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:51 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.5661 2.5584 +0.77
七天 2.9891 2.9896 -0.05
14天 3.3701 3.3448 +2.53
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 6.0000 3.3450 +265.50
七天 3.9000 3.2050 +69.50
14天 3.9500 3.5000 +45.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.6000 2.6000 +0.00
七天 3.0500 3.0900 -4.00
14天 3.3200 3.3700 -5.00
Shibor
其中:隔夜 2.5623 2.5400 +2.23
七天 2.9860 2.9030 +8.30
三个月 4.5394 4.5440 -0.46
----------------------------------------------------------(完)
(发稿 李宏薇；审校 张喜良)