新债招标：国开行三及五年债收益率接近预期，10年稍高--业内人士

美国个股：贝莱德执行长预计二季度公司表现仍会很强劲--彭博电视
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
路透上海10月9日 - 业内人士周四透露，中国国家开发银行 下午招标的三期固息增发债，三年和五年期中标收益率接近预期，10年品种则相对稍高。
具体来说，三年期增发债中标收益率4.4723%，此前市场预测均值为4.47%；五年和10年期增发债，中标收益率分别为4.5784%和4.7297%，对应预测均值为4.56%和4.69%。
业内人士并透露，上述三期债的投标倍数依次是4.21倍、2.82倍和2.79倍。
今日招标的三期债是国开行今年第20期债 、第24期债 ，以及第22期债 的增发债。
具体发行条款如下：
第20、24和22期增发债
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发行上限 均为40亿元
期限/计息方式 3/5/10年固息
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 10月13日
起息日 3年：8月7日
5年：9月18日
10年：8月21日
分销期 10/10-10/13
上市日 10月17日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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