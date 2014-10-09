新债招标：国开行三及五年债收益率接近预期，10年稍高--业内人士

路透上海10月9日 - 业内人士周四透露，中国国家开发银行 下午招标的三期固息增发债，三年和五年期中标收益率接近预期，10年品种则相对稍高。

具体来说，三年期增发债中标收益率4.4723%，此前市场预测均值为4.47%；五年和10年期增发债，中标收益率分别为4.5784%和4.7297%，对应预测均值为4.56%和4.69%。

业内人士并透露，上述三期债的投标倍数依次是4.21倍、2.82倍和2.79倍。

今日招标的三期债是国开行今年第20期债 、第24期债 ，以及第22期债 的增发债。

具体发行条款如下：

第20、24和22期增发债

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发行上限 均为40亿元

期限/计息方式 3/5/10年固息

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 10月13日

起息日 3年：8月7日

5年：9月18日

10年：8月21日

分销期 10/10-10/13

上市日 10月17日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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