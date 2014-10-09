台湾汇市：台币盘初实质交易略升，随非美货币反弹

路透台北10月9日 - 台币兑美元 周四实质交易盘初在区间略有偏升。国际美元近来修正此前多头格局，主要非美货币得以喘息反弹，台币亦跟随这波美元修正回升，但在本地长假前最后交易日，交易员估回升幅度不会太大。

汇银人士指出，韩国金融市场今日休市，台币难以韩元 为参考指标，转跟随欧元 等主要非美货币回升，预估长线美元多头格局虽然不变，但短线的休息整理将令台币有机会在区间偏多来回。

〞虽然是短线修正，但央行还是倾向阻升不阻贬，台币升也不会升至哪里去。〞一位大型行库交易员说。

另一名本地银行交易员亦指出，早盘外资倾向站在美元卖方，助益台币趋升。但台股 表现不佳，外资是否持续汇出仍是短线上的隐忧，特别是长假在即，交易员今日不会愿意押注太大部位，台币料就在区间小幅偏升来回。

他们预估台币今日交投区间在30.350-30.400间波动。

本地时间10:03时，台股 小升0.35%报8,986.29点。

盘初台币主要交易区间在30.355-30.382，上交易日主要区间在30.416-30.450。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价和上日尾盘差距不大；一个月远汇报价 暂报在30.340/30.360左右，上日纽约盘收在30.315。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)上月政策会议的会议记录显示，内部对于该如何阐释升息一事的辩论在上月升温。有几位官员因担心会误导投资人，力促更倾向于以数据为指引。但就在美联储衡量该如何沟通升息讯息时，会议记录也显示委员们忧心美元上涨、通胀放缓以及欧亚经济动荡，这些因素支持了美联储在近期内保持当前的宽松政策立场。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.350-30.400

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