《中国债券市场每日交易备忘》--10月10日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部150亿元人民币三个月期贴现国债上午9:30-10:30招标 进出口行至多60亿元三年期固息增发债(剩余期限约两年)14:00-15:00招标 进出口行至多60亿元七年期固息增发债14:00-15:00招标 中国兵器工业集团10亿元一个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中行和工行主承 江苏交通控股30亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，交行和光大银行主承 宁沪高速 4亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行主承 广汇汽车23亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，招商银行和中信建投证券主承 昆明钢铁控股15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中国银行和浦发银行主承 广东丝绸纺织集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，光大银行主承 福建龙岩市开发区建设发展公司5亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA-)，天风证券主承 浦发银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5799% 兴业银行 25亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5701% 兴业银行15亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6500% 江苏银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6200% 北京银行 10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7500% 浙商银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7500% 浙商银行10亿元一年期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.9001% 浙商银行5亿元九个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8501% ============================================================================ 二、新债上市： 陕西安康高新产业9亿元七年期固息债1480501，票面利率8.78% 兖州惠民城建投资公司3亿元六年期发行人选择权(3+3)固息债1480524，票面利率6.38% 中国核工业建设集团20亿元九个月期超短融011443003，票面利率4.69% 北京顺义区国资经营管理中心1亿元一年期短融041469050，票面利率5.2% ============================================================================ 三、缴款： 天能电池集团4亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1480525，票面利率8.00% 厦门国贸 8亿元三个月期超短融 招商局集团30亿元六个月期超短融 南方水泥15亿元九个月期超短融 浙江龙盛 8亿元一年期短融 青海省国资投资管理公司30亿元一年期短融 中纺集团10亿元一年期短融 大北农 6亿元一年期短融 中国轻工集团5亿元一年期短融 华西证券6亿元三个月期短融 雅安发展投资10亿元五年期中票 青海省国资投资管理公司40亿元15年期中票 镇江市水利投资公司6亿元五年期中票 重庆市城建投集团26亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 国家电网100亿元八个月期超短融011406001到期兑付，票面利率5.60% 汉江水利水电集团2亿元一年期短融041351043到期兑付，票面利率5.68% 中国水利水电第七工程局4亿元一年期短融041354058到期兑付，票面利率5.50% 天山水泥 4亿元一年期短融041364038到期兑付，票面利率5.78% 碧水源 5.5亿元一年期短融041369027到期兑付，票面利率5.90% 兴业银行 10亿元三个月期同业存单111410019期兑付，发行价格98.85元 14金红叶CP001 041454001付息 13海亮MTN001 101351017付息 12兴城投债 1280308付息 12阿克苏信诚债 1280309付息 12沪嘉开债 1280312付息 12阜新债 1280314付息 12杭机场MTN1 1282386付息 13储蓄09 131709付息 13储蓄10 131710付息 13鄂供销债 1380296付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国政府网周四援引国务院总理李克强讲话称，外界总误解7.5%是个底线，其实所谓“7.5%左右”就是高一 点、低一点都可以；而且中国经济长期向好的基本面没有改变，政策工具箱储备还很充足。 --在中国央行发布“认贷不认房”新政后，国内第二大银行--建设银行 周四出台执行细则明确， 对于贷款购买首套自住房的家庭，贷款最低首付款比例为30%，贷款利率下限为贷款基准利率的0.7倍。 10/13公布9月进出口贸易数据 (8月顺差498.3亿美元) 10/15公布9月工业生产者出厂价格指数(PPI) (8月-1.2%) 居民消费价格指数(CPI) (8月2.0%) 10/21国民经济运行情况新闻发布会 公布9月固定资产投资(不含农户) (1-8月16.5%) 社会消费品零售总额 (8月11.9%) 工业增加值 (8月6.9%) 房地产投资和销售情况月度报告 10/23公布10月汇丰中国制造业PMI初值 (9月初值50.5) 10/24公布9月70个大中城市住宅销售价格月度报告 10/28公布1-9月规模以上工业企业利润 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 边竞/康熙泽；审校 李宏薇)