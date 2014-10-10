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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 08:35 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--10月10日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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   一、新债发行：

   中国财政部150亿元人民币三个月期贴现国债上午9:30-10:30招标
   进出口行至多60亿元三年期固息增发债(剩余期限约两年)14:00-15:00招标
   进出口行至多60亿元七年期固息增发债14:00-15:00招标
   中国兵器工业集团10亿元一个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中行和工行主承
   江苏交通控股30亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，交行和光大银行主承   
   宁沪高速 4亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行主承
   广汇汽车23亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，招商银行和中信建投证券主承
   昆明钢铁控股15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中国银行和浦发银行主承
   广东丝绸纺织集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，光大银行主承   
   福建龙岩市开发区建设发展公司5亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA-)，天风证券主承
   浦发银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5799%
   兴业银行 25亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5701%
   兴业银行15亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6500%
   江苏银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6200%
   北京银行 10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7500%
   浙商银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7500%
   浙商银行10亿元一年期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.9001%
   浙商银行5亿元九个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8501%
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   二、新债上市： 
    
   陕西安康高新产业9亿元七年期固息债1480501，票面利率8.78%
   兖州惠民城建投资公司3亿元六年期发行人选择权(3+3)固息债1480524，票面利率6.38%    
   中国核工业建设集团20亿元九个月期超短融011443003，票面利率4.69%
   北京顺义区国资经营管理中心1亿元一年期短融041469050，票面利率5.2%
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   三、缴款：

   天能电池集团4亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1480525，票面利率8.00%
   厦门国贸 8亿元三个月期超短融
   招商局集团30亿元六个月期超短融
   南方水泥15亿元九个月期超短融   
   浙江龙盛 8亿元一年期短融
   青海省国资投资管理公司30亿元一年期短融
   中纺集团10亿元一年期短融
   大北农 6亿元一年期短融
   中国轻工集团5亿元一年期短融
   华西证券6亿元三个月期短融    
   雅安发展投资10亿元五年期中票
   青海省国资投资管理公司40亿元15年期中票    
   镇江市水利投资公司6亿元五年期中票
   重庆市城建投集团26亿元五年期中票  
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   四、还本付息：                                      
      
   国家电网100亿元八个月期超短融011406001到期兑付，票面利率5.60%
   汉江水利水电集团2亿元一年期短融041351043到期兑付，票面利率5.68%
   中国水利水电第七工程局4亿元一年期短融041354058到期兑付，票面利率5.50%
   天山水泥 4亿元一年期短融041364038到期兑付，票面利率5.78%
   碧水源 5.5亿元一年期短融041369027到期兑付，票面利率5.90%     
   兴业银行 10亿元三个月期同业存单111410019期兑付，发行价格98.85元    
   14金红叶CP001 041454001付息
   13海亮MTN001 101351017付息    
   12兴城投债 1280308付息 
   12阿克苏信诚债 1280309付息 
   12沪嘉开债 1280312付息 
   12阜新债 1280314付息 
   12杭机场MTN1 1282386付息 
   13储蓄09 131709付息 
   13储蓄10 131710付息 
   13鄂供销债 1380296付息 
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   五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
   
   --中国政府网周四援引国务院总理李克强讲话称，外界总误解7.5%是个底线，其实所谓“7.5%左右”就是高一
点、低一点都可以；而且中国经济长期向好的基本面没有改变，政策工具箱储备还很充足。 
   --在中国央行发布“认贷不认房”新政后，国内第二大银行--建设银行 周四出台执行细则明确，
对于贷款购买首套自住房的家庭，贷款最低首付款比例为30%，贷款利率下限为贷款基准利率的0.7倍。 

   10/13公布9月进出口贸易数据                   (8月顺差498.3亿美元)  
   10/15公布9月工业生产者出厂价格指数(PPI)      (8月-1.2%)  
               居民消费价格指数(CPI)            (8月2.0%) 
   10/21国民经济运行情况新闻发布会   
        公布9月固定资产投资(不含农户)           (1-8月16.5%)  
               社会消费品零售总额               (8月11.9%) 
               工业增加值                       (8月6.9%) 
               房地产投资和销售情况月度报告      
   10/23公布10月汇丰中国制造业PMI初值           (9月初值50.5)              
   10/24公布9月70个大中城市住宅销售价格月度报告  
   10/28公布1-9月规模以上工业企业利润
        
   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 边竞/康熙泽；审校 李宏薇)
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