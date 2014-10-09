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亚洲 | 2014年 10月 9日 星期四 17:00 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币随中间价收升，美元指数弱势等因素提供支撑

* 人民币收升，中间价连三天上涨

* 市场对贸易数据预期乐观

* 美元指数弱势亦为人民币提供支撑 (更新收盘报价和评论)

路透北京10月9日 - 中国人民币兑美元 周四收升，跟随中间价连升三天的强势。得益于对下周初将公布的贸易数据的乐观预期，以及美元指数日内跌至三周低位，人民币走势偏强，盘面上稍偏净结汇。

交易员反映今日市场走势相对平静，人民币升值后购汇力量亦有表现。加之此前海外做空人民币的热情也在降温，境外CNH持续走强，在岸和离岸汇率点差一度消失。

“其实是境外美元价格下来了，境内是比较正常的波动。估计境外想做空人民币，发现没有搞头。”一股份行交易员称。

另一股份行交易员表示，境内美元价格徘徊在短期低点，令进口企业购汇增加。

美国财政部将于10月15日向国会提交半年度外汇报告。今年4月时出炉的半年度报告虽然未将中国列为汇率操纵国，但依然重点谈及中国的汇率操纵问题。

全球汇市，美元兑日圆周四跌至三周低点，美联储公布上次的会议记录之后，许多投资者推后了对联储升息时间的预期，并削减美元多头仓位。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1305 6.1390 0.14% 中间价 6.1461 6.1493 0.05% 成交额 166亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.27% (上限±2% 日高 日低

) 日内波动幅度(pips) 54 6.1298 6.1352 2014年来即期升贬值幅度 -1.25% 1年期美元/人民币掉期升水<CN 1290 Y1Y=CFXS>

离岸人民币市场,北京时间16:3 今日 上日 4 1年期NDF 6.2260/10 6.234 CNH即期 6.1335/55 6.1358

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 李然/张喜良)
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