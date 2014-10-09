更正-表格：澳洲9月就业人口减少2.97万人，路透调查预估为增加2万

美国个股：贝莱德执行长预计二季度公司表现仍会很强劲--彭博电视
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
(更正：因译文有误，标题和内文中9月数据为“未经季节调整”，删除“经季节调整”字样)
路透悉尼10月9日 - 澳洲统计局周四公布的就业数据显示：
* 澳洲9月就业人口减少2.97万人(路透调查预估为增加2万人)
* 澳洲9月失业率为6.1%(路透调查预估为6.1%)
* 澳洲9月全职就业人口增加2.16万人
* 澳洲9月就业参与率为64.5%(路透调查预估为64.8%)
* 澳洲8月就业人口修正为增加3.21万人，初值为增加12.1万人
以下为详细数据：
9月
失业率% 6.1
就业人数(百万人) 11.593
失业人数(人) 746,600
就业参与率% 64.5
浏览数据细节，可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au)。 (完)
(编译 李爽 审校 李婷仪)
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。