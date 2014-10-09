更正-表格：澳洲9月就业人口减少2.97万人，路透调查预估为增加2万

(更正：因译文有误，标题和内文中9月数据为“未经季节调整”，删除“经季节调整”字样)

路透悉尼10月9日 - 澳洲统计局周四公布的就业数据显示：

* 澳洲9月就业人口减少2.97万人(路透调查预估为增加2万人)

* 澳洲9月失业率为6.1%(路透调查预估为6.1%)

* 澳洲9月全职就业人口增加2.16万人

* 澳洲9月就业参与率为64.5%(路透调查预估为64.8%)

* 澳洲8月就业人口修正为增加3.21万人，初值为增加12.1万人

以下为详细数据：

9月

失业率% 6.1

就业人数(百万人) 11.593

失业人数(人) 746,600

就业参与率% 64.5

浏览数据细节，可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au)。 (完)