《全球主要央行动态》--10月9日

以下所列为上周四下午至本周四上午(10月2日-10月9日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月政策会议记录显示，美联储内部对于该如何阐释升息一事的辩论在上月升温。有几位官员因担心会误导投资人，力促更倾向于以数据为指引。

但就在美联储权衡该如何沟通升息讯息时，会议记录也显示委员们忧心美元上涨、通胀放缓以及欧亚经济动荡，这些因素都支持美联储在近期内保持当前的宽松政策立场。

会议记录透露出美联储担心金融市场的预期与联储的预期略微有些不同步，若摒弃当前的政策指引，恐怕会发出不符合央行本意的讯号。

--芝加哥联储总裁埃文斯再度敦促美联储在加息问题上需“格外耐心”，若有必要可允许通胀率升至2.5%，以使经济恢复稳健。

“我认为，如果我们试图将通胀率推至刚好2%的水准不过线，那意味着我们有可能实际不会达到这一水准，要知道我们可能相当长一段时间都不会达到该水准，”埃文斯对记者表示。“我希望有足够的动能可以使通胀率超过2%，”埃文斯称，“我认为这不会有什么问题。”

--纽约联储总裁杜德利表示，有理由预期美联储将在2015年中期调升利率。他在演讲中还谨慎预测，美国经济增长与通胀率将会反弹。杜德利指出，美元走强是导致增长与通胀不太可能大幅超过其预估的关键原因。

他预期美国经济在今年下半年和2015年的增长率均在3%左右，通胀率将在明年底前缓慢升至1.9%。这两项预估在美联储官员中都属较为乐观。

--圣路易斯联储总裁布拉德称，美联储第三轮购债行动对美国就业市场的影响好于预期，央行因此更加有必要更快地升息。

布拉德指出，美国经济现在的表现已经超过了美联储2012年9月的预测。美联储就是在那个时候推出的第三轮购债计划，亦即第三轮量化宽松(QE3)。“政策利率正常化的进度仍远远落后于QE3刚推出时制定的计划，”布拉德在为一场商业活动准备的讲话中说。

--堪萨斯城联储总裁乔治表示，通胀指标仍然相对稳定，但如果物价压力迅速上升，则美联储必须升息。

“我认为通胀在目前尚未构成风险，”乔治在新墨西哥州讲话后回答提问时表示，“但美联储必须时刻关注通胀，必须对其保持警惕。”

乔治今年在美联储决策委员会中没有投票权，她一贯要求收紧货币政策，即便在过去几年美联储扩大刺激政策期间也如此。乔治周一重申了她的观点，认为美联储应该及早升息。

**欧洲**

--欧洲央行上周四提出将在几周内开始购买重新打包债券的计划，藉此拯救欧元区疲弱不振的经济，而央行总裁称必要时将采取更多行动。这是欧洲央行在全面买进资产、也就是推进所谓的量化宽松之前，能采用的最后几个招数之一。

就在几个月前，欧洲央行才刚公布多重计划扶持经济，包括对银行提供低息贷款、调降利率、承诺购买重新打包的债券。总裁德拉吉称欧洲央行在这些方面已经取得进展。

欧洲央行决定维持主要再融资利率在0.05%不变后，德拉吉还发表讲话敦促欧元区国家遵守预算目标。

--欧洲央行管理委员会委员魏德曼表示，欧洲央行已经转向“量化宽松思维”，但不应该马上自动使用其剩余的政策工具。

身兼德国央行总裁魏德曼担心，欧洲央行准备投入数十亿欧元购买民间部门资产，央行可能会为这个目标支付过高的价格，同时也使风险从银行业者转移至欧洲央行，最终由纳税人承担。

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，随着最新的刺激措施出台，欧洲央行正步入新的政策阶段。他承诺将设法让欧洲央行的资产负债表规模“大幅提高”。

今年夏天以来，欧洲央行将利率下调至纪录低位，为银行提供新的长期贷款，并公布了买入民间资产的计划，旨在刺激贷款以支持步履蹒跚的欧元区经济。

冈斯坦西欧一次讲话中表示，“过去几个月决定的措施，标志着欧洲央行政策进入新阶段。管理委员会通过这些新举措表明，我们已经准备好积极主动地大幅提高资产负债表规模，以便进一步放松货币政策立场。”

--欧洲央行执委普雷特称,欧洲央行的定向长期再融资操作(TLTRO)、有资产支持证券(ABS)和有担保债券购买计划的规模将相当大。普雷特称很难给出具体的规模数字，这也取决于计划能产生的效果。

他称，欧元汇率的变化应在12-18个月内对通胀产生影响。目前来看，欧元走软与油价回落所产生的影响基本相互抵消。

--英国央行副总裁布罗德班特在接受ITV电视台访问时表示，该行还没有升息的必要，因失业仍旧偏高，薪资成长则是远低于危机前水准。

布罗德班接受访问时重申，若时机来到，央行只打算逐步升息，他并称预期升息导致财务困境的人不多。他说，“对于升息将对于为数众多家庭造成灾难的看法，我持反对意见。我认为这对于现况而言有点夸大。”

**中国**

--上海证券报引述中国人民银行副行长潘功胜称，民间金融是把双刃剑，特别要注意民间金融和正规金融体系之间的风险交叉传染，将总结推广民间融资备案管理等试点经验。

报导援引他在嘉兴举办的“民间金融规范化发展研讨会”上发言表示，作为正规金融的补充，民间金融发挥着积极作用，但不可否认还存在很多问题。“民间金融具有显着的风险脆弱性，规范性和透明度不高，缺乏风险缓冲和吸收机制，容易受到经济波动的冲击。”潘功胜认为。

--中国人民银行周日表示，将使用各种货币工具维持充足的流动性，及信贷和社会融资的合理增长。央行在货币政策委员会2014年第三季度例会的声明中称，将继续实施稳健的货币政策，并一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。会议认为，当前中国经济运行仍处在合理区间。

**台湾**

--针对外界认为台币汇价近期贬幅不若韩元大，可能损及出口商竞争力的疑虑，台湾央行周二表示，今年以来，台币兑美元贬值幅度仍大于韩元，汇率强弱则要看经济基本面而定。

台湾央行副总裁严宗大在一场记者会表示，截至昨日收盘为止，台币兑美元今年以来贬值幅度为1.81%，韩元兑美元则是贬了1.27%。他说，〞短期波动不易比较，汇率(走势)要看经济基本面。〞

--台湾央行宣布，开放指定银行提供非居住民自然人透过网路及行动装置办理外汇业务。央行在发布的新闻稿中表示，凡是持有居留证的非居住民自然人、持台湾外交部依〞驻台外交机构人员及其眷属身分证明发给要点〞核给身分证明的自然人，未来可透过网路进行未达50万台币的结汇、原币汇出汇款，以及同一银行本人帐户或事先约定第三人帐户的外币转帐。

**日本**

--日本央行总裁黑田东彦强调了将在一段相当长时期内维持大规模刺激措施的决心，不过他否认了近期有扩张刺激措施的必要。尽管有迹象显示日本经济可能陷入温和衰退，但黑田东彦依旧对前景保持乐观。

黑田东彦也坚持他有关日圆汇率的观点，即弱势日圆有利于日本经济。不过他稍稍修改了一下基调，认同企业界的担心，即日圆汇率进一步下跌或伤害到小企业和家庭，因为这将提高进口成本。

--日本央行周二维持货币政策不变，但下修对工业生产的评估。各种迹象显示，4月上调消费税对经济的打击程度较预期严重。

决策者坚持其看法，称不需进一步放宽货币政策，日本经济将恢复温和复苏，并在明年实现央行的2%通胀目标。但央行也承认，消费支出疲弱正在打击产出与企业信心。

央行总裁黑田东彦今日稍早仍维持上述乐观看法，对国会表示经济仍然保持良性循环，家庭与企业因收入增长而增加支出。但他警告经济增长面临潜在风险，并再次强调如果经济表现和物价低于预测，央行准备进一步放宽货币政策。

--日本央行总裁黑田东彦表示，央行有许多可用工具，用来进一步放宽政策，并补充称，在央行可以购买的各种金融资产中，日本政府债券市场是一个“巨大的”市场。

黑田东彦周三在纽约经济俱乐部(The Economic Club of New York)表示，“有许多选项，若有必要，我们会毫不犹豫地采取必要且适当的”举措，来实现央行2%的通胀率目标。

**韩国**

--韩国央行周二表示，该国的持续低通胀主要由于农作物丰产，及全球大宗商品价格稳定，因此迄今对经济的负面影响有限。

尽管韩国经济仍存在“负产出缺口”，但“需求疲软在拉低通胀率方面产生一些作用，但目前尚未达到低通胀本身损及生产的程度，”韩国央行在给国会提交的一份报告中称。

该行总裁李柱烈表示，韩国经济没有出现通缩，但正经历一段持续的低通胀和低增长状态。

**澳洲**

--澳洲央行周二连续第13个月维持指标利率在纪录低点不变，称经济成长在一段时间内仍将略低于趋势水准。

澳洲央行重申，澳元尽管在过去一个月大幅贬值，但以历史标准衡量仍处在高位。澳元/美元随后略有下跌。

“总体而言，央行仍预期未来几季经济成长将略低于趋势水准，”央行总裁史蒂文斯表示。他的讲话大致是重覆近期的声明。

“以目前迹象看，在一段时期内维持利率稳定可能是最审慎的做法。”

**其他国家**

--印尼央行周二维持指标利率在7.50%不变，符合外界普遍预期。该央行称这与通胀目标和央行控制经常帐赤字的目标一致。央行还维持隔夜存款利率(FASBI)在5.75%不变，贷款工具利率亦保持在7.50%不变。

--印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱称，印尼卢比近期下跌是因为美元全线走强，这符合其它亚洲货币走软的趋势。“卢比下跌是可以理解的，这是因为美元走强--影响了本地区所有其它货币，”阿古斯-马托哇都朱对记者说。他还补充称，卢比跌势与其它本地区货币的跌势一致。

--俄罗斯央行总裁纳比乌里娜表示，即便油价跌至每桶60美元，央行也不会采取措施限制跨境资本流动和汇率波动。

该央行周三表示，正在准备“压力测试模型”，该模型假定了油价跌至每桶60美元的状况。目前央行已经有三个关于货币政策前景的“压力模型”。

--泰国央行总裁张旭州表示，虽然泰国政府宣布刺激经济措施，不过央行仍维持今年经济成长1.5%的预估不变。

张旭州在一次研讨会上称，经济已经触底反弹，下半年同比增幅可能达到3%。 (完)

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