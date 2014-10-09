台湾债市：指标五年券殖利率早盘微跌，量缩静待标债结果

路透台北10月9日 - 台湾指标五年期公债103/15 殖利率周四早盘微跌。交易员指出，由于五年券103/15将于午间标售，市场交投转趋淡静，殖利率暂随美债狭幅整理。
他们并表示，因9月FOMC会议记录暗示美联储可望持续保持宽松货币政策立场，美国10年期公债上日殖利率徘徊区间下缘，带动103/15期盘初殖利率续探发行前交易新低，多方略有测试空方压力的意味，不过该券殖利率已来到相对低档，追价意愿偏低。
103/15殖利率盘中低位稍早触及1.2200%，续创发行前交易期间盘中新低。该券将于午间标售，预估发行400亿台币，将在10月15日发行。
“反而殖利率来到这里，追价意愿往下降，不会积极做多。”一位银行台债交易员说。
另一位证券交易员表示，午间五年券103/15标售结果将左右后续盘势，上日五年券103/15空单量略有减少至127亿台币，但仍有上百亿水准，标售结果仍须回归下标积极度，交投清淡观望标债结果出炉。
路透调查显示，由于欧元区经济前景欠佳，美国指标10年期公债殖利率续探前波低位，带动短线台债气氛转趋区间偏多，午间标售的该期公债得标利率料将落在1.23-1.26%间。
美国中短期公债收益率周三下滑，此前交易商认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新货币政策会议记录暗示，联储将继续保持宽松的货币政策立场。指标10年期公债 尾盘升4/32，收益率报2.34%，周二尾盘报2.35%。稍早在全球交易时段，该收益率跌至8月29日来最低的2.327%。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/15 发行前交易：1.22-1.25%
本地时间10:07时最新报价：
* 103/15期五年公债发行前交易殖利率走跌0.21基点报1.2344%。
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(记者 詹静宜; 审校 林高丽)