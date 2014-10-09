英国个股：巴克莱将以2,000万美元和解针对Libor操纵案的美国集体诉讼

路透基点：盈德气体就违反贷款的财务契约与贷款方沟通--TRLPC
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透纽约10月8日 - 周三提交的一份法庭文件显示，英国银行业者巴克莱 已同意支付近2,000万美元，就指控其涉嫌操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)的美国集体诉讼达成和解。
这份提交给纽约联邦法庭的文件提出的和解方案，是在美国针对银行业者涉嫌操纵Libor的民间诉讼案中的首个解方案。
该方案必须获得美国联邦法官批准。巴克莱曾在2012年同意支付4.53亿美元，了结美国和英国相关部门展开的Libor操纵案调查。
作为这一规模1,998万美元的和解方案的一部分，巴克莱还同意配合原告的要求，后者希望该行提供的文件和信息将能帮助解决针对其他银行的诉讼案。
原告的一名律师Christopher Lovell表示，“巴克莱的和解方案对这类案件而言是个很好的先例，将在处理针对其他被告的Libor操纵案方面带来帮助。”
巴克莱发言人Kerrie Cohen在声明中称，该行“很高兴就此事达成和解--这在解决又一个法律问题方面是迈进了一步。”(完)
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透上海4月19日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------- ----------------------------------------- *武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% 上限5.80% AA 1.6994 第3-7年末还20%本金 城建投资开发 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *营口经济技术 1
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *资兴市城市 8 7 4/26簿记建档 -- AA 4/27-5/2 财富证券 建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/瀚华担保股份有限公司提供担保) 东海证券 ========================================================================================= *红河州开发投资 10 7 4/26簿记建档 --