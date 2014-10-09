英国个股：巴克莱将以2,000万美元和解针对Libor操纵案的美国集体诉讼

路透纽约10月8日 - 周三提交的一份法庭文件显示，英国银行业者巴克莱 已同意支付近2,000万美元，就指控其涉嫌操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)的美国集体诉讼达成和解。

这份提交给纽约联邦法庭的文件提出的和解方案，是在美国针对银行业者涉嫌操纵Libor的民间诉讼案中的首个解方案。

该方案必须获得美国联邦法官批准。巴克莱曾在2012年同意支付4.53亿美元，了结美国和英国相关部门展开的Libor操纵案调查。

作为这一规模1,998万美元的和解方案的一部分，巴克莱还同意配合原告的要求，后者希望该行提供的文件和信息将能帮助解决针对其他银行的诉讼案。

原告的一名律师Christopher Lovell表示，“巴克莱的和解方案对这类案件而言是个很好的先例，将在处理针对其他被告的Libor操纵案方面带来帮助。”

巴克莱发言人Kerrie Cohen在声明中称，该行“很高兴就此事达成和解--这在解决又一个法律问题方面是迈进了一步。”(完)