中国贸易：10月15日起恢复煤炭进口关税，无烟煤实施3%最惠国税率

路透北京10月9日 - 中国财政部周四称，自2014年10月15日起，取消无烟煤、炼焦煤、其他烟煤等燃料的零进口暂定税率，分别恢复实施3%-6%的最惠国税率。

财政部网站通知称，经国务院批准将取消无烟煤、炼焦煤、炼焦煤以外的其他烟煤、其他煤、煤球等燃料的零进口暂定税率，分别恢复实施3%、3%、6%、5%、5%的最惠国税率。

中国煤炭价格经历了十年的持续上涨之后，在2012年迅速下跌。受国内需求不振、海外煤炭大兵压境的情况下，中国煤炭企业的生存状况日趋恶化。

此前中国为鼓励进口资源性产品，在2008年取消了煤炭的进口关税。（完）