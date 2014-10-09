表格：德国8月出口降幅为2009年危机以来最大

美国个股：贝莱德执行长预计二季度公司表现仍会很强劲--彭博电视
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
路透柏林10月9日 - 德国统计局周四公布：
德国8月经季节调整出口较前月下滑5.8%，进口下滑1.3%
8月经季节调整贸易顺差175亿欧元，7月修正为顺差222亿欧元
路透调查预估德国8月贸易顺差为185亿欧元
8月经常帐盈余为103亿欧元，7月修正后为盈余201亿欧元
8月未经季节调整出口较上年同期下滑1.0%，进口下滑2.4%
以下为详细数据(若非特别标明，则单位为10亿欧元):
14年8月 14年7月 13年8月
贸易收支(经季节调整) 17.5 22.2 15.8
出口 92.6 98.3 91.3
出口变动(较上月，%) -5.8 +4.8 +1.0
进口 75.1 76.1 75.5
进口变动(较上月，%) -1.3 -1.4 +0.3(完)
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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