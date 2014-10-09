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货币新闻 | 2014年 10月 9日 星期四 14:06 BJT

表格：德国8月出口降幅为2009年危机以来最大

路透柏林10月9日 - 德国统计局周四公布：

德国8月经季节调整出口较前月下滑5.8%，进口下滑1.3%

8月经季节调整贸易顺差175亿欧元，7月修正为顺差222亿欧元

路透调查预估德国8月贸易顺差为185亿欧元

8月经常帐盈余为103亿欧元，7月修正后为盈余201亿欧元

8月未经季节调整出口较上年同期下滑1.0%，进口下滑2.4%

以下为详细数据(若非特别标明，则单位为10亿欧元):

14年8月 14年7月 13年8月

贸易收支(经季节调整) 17.5 22.2 15.8

出口 92.6 98.3 91.3

出口变动(较上月，%) -5.8 +4.8 +1.0

进口 75.1 76.1 75.5

进口变动(较上月，%) -1.3 -1.4 +0.3(完)
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