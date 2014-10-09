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货币新闻 | 2014年 10月 9日 星期四 16:10 BJT

表格: LME金属库存最新变化--10月9日

路透伦敦10月9日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
    品种             最新库存           变动
      铜              149,900           +275
      锡                9,225            +95
      铅              225,200            -25
      锌              734,525         -2,825
      铝            4,563,875         -7,500
      镍              365,148           +618
    铝合金             27,800           持平
    NASAAC             69,900           持平
     
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品   库存数据         库存分布              品种     库存数据          库存分布
 种                                                                     
 铜   MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>         铅      MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝   MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>         锡      MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌   MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金      MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍   MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA      MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 张若琪 审校 艾茂林)
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