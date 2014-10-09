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亚洲 | 2014年 10月 9日 星期四 11:47 BJT

香港热股：利亚零售早盘曾涨逾10%，或营运管理中石化加油站及便利店

路透香港10月9日 - 香港便利店及饼店营运商--利亚零售有限公司 周四早盘股价曾涨逾10%，因可能营运管理中国石化 于内地的加油站及便利店。

该股稍早一度涨10.2%，触及5.84港元；香港时间11:37，升8.49%，报5.75港元。大市恒生指数 则升0.8%。

利亚零售周三晚间公布，与中国石化销售有限公司订立框架合作协议，将为中石化销售于广州市营运管理10座石化加油站及易捷便利店作为试点合作方案。

“如合作成功，将考虑签署新合作协议扩大合作至广东省内一个区域之加油站和便利店。”利亚零售并称，日后还有可能将合作范围进一步扩至中国其他地区之加油站及便利店。

不过双方的合作能否展开，取决于正式合作协议的签订，故业务合作不一定进行。

利亚零售主要以“OK便利店”及“圣安娜”品牌分别于香港、澳门及中国大陆营运连锁便利店及饼屋业务，在零售市场富有经验，将有助中石化降低转型道路上面对风险。

中石化锐意将中石化销售打造成电子商贸综合服务平台，由卖油变身销售各类消费商品，并获多家企业如海尔电器 、汇源饮料、大润发、顺丰等加盟为平台伙伴。不过，中石化销售一向身处半垄断行业地位，在竞争激烈的零售市场经验不多。

中石化销售此前引入25名境内外投资者合占其29.99%股权，涉资共1,070.94亿元人民币，中石化的持股则降至70.01%。此举为国有企业朝向混合所有制改革首例。

利亚零售为冯氏集团（前利丰集团）旗下成员，同系企业尚有利丰 、利标品牌 及利邦控股 。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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