香港热股：利亚零售早盘曾涨逾10%，或营运管理中石化加油站及便利店

更正-欧洲个股：宝马汽车预期今年中国销售成长约10%，全球成长5-5.5%
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
路透香港10月9日 - 香港便利店及饼店营运商--利亚零售有限公司 周四早盘股价曾涨逾10%，因可能营运管理中国石化 于内地的加油站及便利店。
该股稍早一度涨10.2%，触及5.84港元；香港时间11:37，升8.49%，报5.75港元。大市恒生指数 则升0.8%。
利亚零售周三晚间公布，与中国石化销售有限公司订立框架合作协议，将为中石化销售于广州市营运管理10座石化加油站及易捷便利店作为试点合作方案。
“如合作成功，将考虑签署新合作协议扩大合作至广东省内一个区域之加油站和便利店。”利亚零售并称，日后还有可能将合作范围进一步扩至中国其他地区之加油站及便利店。
不过双方的合作能否展开，取决于正式合作协议的签订，故业务合作不一定进行。
利亚零售主要以“OK便利店”及“圣安娜”品牌分别于香港、澳门及中国大陆营运连锁便利店及饼屋业务，在零售市场富有经验，将有助中石化降低转型道路上面对风险。
中石化锐意将中石化销售打造成电子商贸综合服务平台，由卖油变身销售各类消费商品，并获多家企业如海尔电器 、汇源饮料、大润发、顺丰等加盟为平台伙伴。不过，中石化销售一向身处半垄断行业地位，在竞争激烈的零售市场经验不多。
中石化销售此前引入25名境内外投资者合占其29.99%股权，涉资共1,070.94亿元人民币，中石化的持股则降至70.01%。此举为国有企业朝向混合所有制改革首例。
利亚零售为冯氏集团（前利丰集团）旗下成员，同系企业尚有利丰 、利标品牌 及利邦控股 。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
* 大型银行陆续开跨月，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧浮滥，拆款以到期 续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票券商则在0.37%；但 票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他说，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松状态，因而只拿成本 较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也说，今天开始做跨月拆款了，但票券商都没有到期亦无需求，仅少数小型银行到 期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多只好反应市
路透上海4月19日 - 尽管央行公开市场延续逆回购操作小幅净投放，但中国银行间市场周三资金面进一步吃紧。交易员称，受例行缴税因素扰动，流动性较上日继续收敛，短期限品种供给均较有限，机构轧平头寸仍显不易，质押信用债的非银类机构拆入价格亦小幅攀高。 “比昨天更紧，短的(品种)供给都不太行，还是缴税量大吧，估计得持续到20号，央行逆回购感觉还是不太够。”上海一银行交易员说，不过央行也不愿意投放过多流动性，希望度过缴税周期，资金面会有所好转。 在上周到期的中期借贷便利(MLF)未续做后，央行本周一暂停进行逆回购，但当日开展4,955亿元人民币MLF操作，规模超过上周和本周两次MLF到期总和。周二则重启逆回购操作，规模800亿元，单日净投放700亿；今日继续进行800亿元逆回购，净投放600亿。 “偏紧，但是只要肯出价，也能借到。我们还没有借齐，主要是不太想拿高价，”北京一券商交易员称，“目前隔夜品种攀升到3.5%以上，如果要找低价的话，还需要再等等看，战线会拉得比较长。” 她指出，主要是缴税周期机构出资心态都比较