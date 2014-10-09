台湾货币市场：短钱充斥，因大型金融机构资金转为宽裕

* 大型金融机构资金转宽裕，短钱充斥

* 短票利率靠向低档，跨月利率低位下调

* 国际债券交割，投信资金分配不均

记者 董永年

路透台北10月9日 - 台湾银行间短率周四大致持稳。调度人士表示，受大型金融机构的资金转趋宽裕带动，月内短钱充斥，但月初银行拆款需求不高，需靠央行冲销才能去化。

交易员揣测，大型银行资金突然转趋宽松，可能与近期台股表现不佳，资金暂时撤退到货币市场有关。预料宽松状态将会持续到下周，因此拆款利率将续稳在低位，短票利率则向低位靠拢。

〞钱一直进来，可能会有几天，不过都是短钱。〞一位资金调度人士称。

另一银行交易员提及，虽然不愁月内短钱调度，但跨月资金却还是短缺。尤其本月底是周五，积数要累计三天，效果不输季底，所以还是要谨慎因应。

本地时间11:43时：

--台币兑美元 暂升1.35角报30.370。

--台湾加权股价指数 涨0.08%，报8,962.18点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.393%，上日在0.385%；今日区间暂落在0.380-0.410%，上日在0.295-0.420%；一周拆款利率区间暂在0.388-0.450%，上日在0.380-0.450%。两周拆款利率区间则暂在0.395-0.430%，上日在0.388-0.450%。

**短票利率靠向低位**

短票市场方面，大型票券商指出，由于大型金融机构资金转为宽裕，并调降买票利率，今日成交利率往区间低位靠拢，跨月短票低位也下滑至0.60%。

展望下周，票券商表示，由于存单到期量不少，倘若大型行库资金依旧宽松，短票利率就还是会维持在既有低位，要等到月中过后，才会逐渐反映月底的紧缩效应。

〞今天短钱非常多，高利率的我们就不接了。〞一位票券商资金调度人士称。

另一银行交易主管则指出，感觉短票利率持续下滑，想拉也拉不上来，今日30天期自保短票利率主要成交在0.61%左右，以到期续做为主。

今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.60-0.62%，同上日。30天期在0.60-0.63%，上日则在0.61-0.63%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.612%，前日则为0.608%。

台湾央行今日存单到期金额2,234.3亿台币，存单发行金额将待稍晚公布。

本周央行存单到期总额为1兆1,415.1亿台币，落点为周五862.8亿。

下周央行存单到期总额为1兆6,766.8亿台币，落点分别为周一4,228亿、周二1,852.5亿、周三458亿、周四7,419.8亿及周五2,808.5亿。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为90亿台币，累积超额准备为1,230亿台币、加计前期1%的超额准备为2,362亿台币。

**投信资金稍不均**

台湾债券市场附买回(RP)利率周四持稳。交易商表示，今日交割中国信托银行国际板债券2.9亿美元，令投信端资金稍显分配不均，但整体市场资金情势稳中偏松，并不影响资金调度，RP利率依旧持在既有区间。

展望下周，市场人士指出，下周预计交割五年券103/15期400亿台币，但同日也有15年券89/4期到期还本400亿台币，因此推估对市场资金调度影响有限，下周RP利率仍可望持稳在原有区间盘整。

〞今天还是有美元债交割，投信还是有被寿险解钱。〞一本地证券商交易员说。

另有票券交易人士指出，国庆假期前夕交投较趋于淡静，今日RP交易量偏少，成交利率大致维持不变。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，大致与上日持平。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%，与上日相同。