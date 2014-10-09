《热点透视》俄罗斯央行试图阻止卢布贬值，恐徒劳无功

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briancon 编译 张若琪

路透伦敦10月8日 - 俄罗斯央行正尽其所能阻止卢布的跌势；问题是能施展的空间不多。该央行在10月3日和6日一共砸下14亿美元试图遏制卢布下跌。但卢布跌势不改。当市场似乎暂时陷入疯狂时，动用外汇储备稍稍说得通。何况俄罗斯央行还握有近达4,700亿美元的外汇储备。但卢布疲软也是合情合理。根本原因在于俄罗斯经济有根据缺陷，且该国实行新的咄咄逼人的外交政策。

现阶段实有诸多理由应将资本移出俄罗斯，而没什么理由将资金投入该国。甚至在乌克兰危机和3月吞并克里米亚之前，俄罗斯经济就已出现令人忧心的放缓征兆。在那之后，欧美采取的经济制裁使俄遭受严重打击，切断了俄罗斯一些最主要银行和油企从西方融资的渠道。但这些制裁与金融市场施加的制裁相比，算是小巫见大巫：投资人开始对俄罗斯避之唯恐不及。

俄罗斯对西方制裁措施的还击彷佛又回到计划经济，活像是过去的苏联模式。几周前富豪叶夫图申科夫(Vladimir Yevtushenkov)遭软禁更让投资人恐惧，担心回到以前那段国家似乎随时可没收私人财产的岁月。

与此同时，经济环境也极不友善。油价处于逾两年最低水平。而年初以来卢布兑一篮子参考货币重贬14%，使得今年国内通胀将达到8%。对西方食品和服饰进口的禁令更加剧通胀压力。目前消费还保持一定水准--但那只是因为对未来物价进一步上扬的疑虑，造成消费者囤储耐用品。