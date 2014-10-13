重温稿-路透调查：新加坡金管局或维持偏紧货币政策不变，第三季GDP料有改善

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 多数分析师预计货币政策立场没有变化
* 第三季经季节调整的GDP环比年率料为成长1.8%，同比料成长2.8%
* 金管局政策声明和第三季GDP数据初值将于10月14日公布
* 两者均将在0000GMT公布
路透新加坡10月9日 - 新加坡金管局或将坚持偏紧缩的货币政策立场，因核心通胀率有所上升，而第三季经济成长料有小幅改善。
路透对18家金融机构的调查预计，新加坡金管局将维持原先的政策立场不变，即允许坡元温和逐步升值。
其中17家机构预计，坡元政策区间的斜率、宽度和中点都将保持不变。
新加坡的货币政策管理，是通过在不公开的浮动区间内，调整坡元兑一篮子货币的汇率来进行。
多数分析师预计，新加坡金管局会维持政策不变，以缓解通胀压力。劳动力市场紧俏带来薪资成本压力，这部分是因为该国政府为提高生产率及降低对外国劳工的依赖而出台的举措。
“总的来说，我们认为国内生产总值(GDP)增长前景温和，核心通胀高企，以及就业市场紧俏暗示，金管局可能维持政策，”美银美林亚洲进行经济主管Chua Hak Bin称。
新加坡金管局将在10月14日0000GMT公布政策决定，以及第三季GDP预估。
**通胀风险持续**
尽管由于房屋和汽车价格适中，整体消费者通胀今年受到控制，但扣除汽车价格和房价变化的核心通胀上升。而核心通胀是金管局政策关注的一个重点。
2014年至今，金管局核心通胀指标月均同比升幅为2.1%。
这高于2013年的1.7%，符合金管局对今年通胀在2-3%的预测。
根据路透对13位分析师的调查，新加坡第三季经济成长可能改善。第二季表现疲弱，险些陷入衰退。
第三季经季节调整国内生产总值(GDP)环比年率料增长1.8%，高于第二季的增长0.1%。
第三季GDP较上年同期料成长2.8%，略高于第二季的增长2.4%。
星展银行资深分析师Irvin Seah表示，全球经济改善扶助制造业景气升温，这可能支持第三季经济增长。
但Seah补充说，第三季经济增长可能不会特别强劲。
“新加坡整体经济仍受到结构调整的拖累。劳动力紧缩和成本增加仍是削弱经济增长表现的关键因素。”他说。
17家机构的分析师预计，新加坡金管局10月政策会议将按兵不动。(完)
(编译 王颖/王丽鑫/杜明霞；审校 艾茂林/高琦)
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