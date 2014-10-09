《国际主要央行公开市场操作一览》--10月9日

路透上海10月9日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月17日再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率，不过亦表明当开始升息后步伐可能快于预期。会议结束后发布的声明并称，将进一步削减月度购债规模100亿美元，使该计划有望在随后一个月结束。

欧洲在公开市场则通过反向交易方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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10/7 买入公债 2.81 01/15/2019 - 02/15/2044

10/6 买入公债 15.36 11/15/2021 - 08/15/2024

10/2 买入公债 9.31 02/15/2036 - 08/15/2044

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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10/8 隔夜逆回购 -1,825.31 0.05%

10/7 隔夜逆回购 -1,845.14 0.05%

10/6 隔夜逆回购 -1,855.08 0.05%

10/3 三天逆回购 -1,846.82 0.05%

10/2 隔夜逆回购 -1,790.39 0.05%

在2014年9月12日-10月10日期间，FED计划在滚动操作中，购买约220亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

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《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月政策会议记录显示，美联储内部对于该如何阐释升息一事的辩论在上月升温。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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10/7 七天期反向交易 842.124 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行上周四提出将在几周内开始购买重新打包债券的计划，藉此拯救欧元区疲弱不振的经济，而央行总裁称必要时将采取更多行动。这是欧洲央行在全面买进资产、也就是推进所谓的量化宽松之前，能采用的最后几个招数之一。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 162,620

上周三 162,030

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当期变化 +590

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦强调了将在一段相当长时期内维持大规模刺激措施的决心，不过他否认了近期有扩张刺激措施的必要。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

-- 台湾央行周三公布，共发行2,227.5亿台币存单，与当日存单到期金额2,228.5亿相较，存单发行余额较上日减1亿。

--台湾央行周二公布，共发行2,559.5亿台币存单，与当日存单到期金额2,562.5亿相较，存单发行余额较上日减3亿。