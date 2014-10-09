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货币新闻 | 2014年 10月 9日 星期四 14:08 BJT

台湾债市：国库资金宽裕与成本考量，因此对五年公债截标--国库署

路透台北10月9日 - 台湾五年公债103/15 周四意外不足额发行，对此财政部国库署表示，主要因为今年税收超征，国库资金宽裕，且基于成本考量，因此才会截标。

国库署一不愿具名官员并指出，市场认为升息的时间点可能会延后。不过他强调，政府并没有对何时升息做出预测。

〞我们不想花太多钱买，且得标价格还在预估区间内。〞该名官员称。

针对不足资金的筹措，他表示，会用其他财务调度或借款因应。

台湾央行今日中午标售103/15期公债，得标利率为1.245%。但受国库截标影响，实际发行额为344.538亿台币，投标总额593.5亿台币，投标倍数为1.48倍，低于上次20年公债103/14的1.60倍。 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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