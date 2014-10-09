台湾债市：国库资金宽裕与成本考量，因此对五年公债截标--国库署

美国个股：贝莱德执行长预计二季度公司表现仍会很强劲--彭博电视
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
路透台北10月9日 - 台湾五年公债103/15 周四意外不足额发行，对此财政部国库署表示，主要因为今年税收超征，国库资金宽裕，且基于成本考量，因此才会截标。
国库署一不愿具名官员并指出，市场认为升息的时间点可能会延后。不过他强调，政府并没有对何时升息做出预测。
〞我们不想花太多钱买，且得标价格还在预估区间内。〞该名官员称。
针对不足资金的筹措，他表示，会用其他财务调度或借款因应。
台湾央行今日中午标售103/15期公债，得标利率为1.245%。但受国库截标影响，实际发行额为344.538亿台币，投标总额593.5亿台币，投标倍数为1.48倍，低于上次20年公债103/14的1.60倍。 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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