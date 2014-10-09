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市场报道 | 2014年 10月 9日 星期四 13:59 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元处于守势

0550 GMT

* 澳元/美元涨0.36%，美元/日圆跌0.14%，新西兰元/美元升0.43%，美元/马币走高1%

* 日经指数跌0.73%，沪综指涨0.06%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬1.28%，10年期美债收益率为2.3231%

* 意大利总理伦齐提出的劳动市场改革法案赢得信任投票

* 反欧盟的英国独立党料将获得首个英国议会席位

* 日本8月核心机械订单连升三月，但经济疑虑犹存 (完)

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