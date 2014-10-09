《汇市简讯》欧洲开盘：美元处于守势

投行观点：Comerica目标价从66美元上调至72--Wedbush
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0550 GMT
* 澳元/美元涨0.36%，美元/日圆跌0.14%，新西兰元/美元升0.43%，美元/马币走高1%
* 日经指数跌0.73%，沪综指涨0.06%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬1.28%，10年期美债收益率为2.3231%
* 意大利总理伦齐提出的劳动市场改革法案赢得信任投票
* 反欧盟的英国独立党料将获得首个英国议会席位
* 日本8月核心机械订单连升三月，但经济疑虑犹存 (完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 于春红)
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