国际油市：布兰特原油弹离27个月低点，受美元疲软提振

法国兴业银行(Societe Generale)亚洲大宗商品研究主管Mark Keenan称，低利率“可能持续一段时间，从而支撑大宗商品，不单是油价”。

0600 GMT，布兰特原油11月期货 涨0.15美元至91.53美元。周三该近月合约最低跌至2012年6月以来低点90.57美元，随后反弹收在91.38美元，当日仍下跌0.73美元。

美国原油期货 上涨0.27美元至87.58美元，周三收低1.54美元并触及2013年4月以来低点86.83美元。

美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存增长500万桶至3.6165亿桶，远高于分析师预估的增长150万桶，但同周二美国石油协会(API)公布的增幅相若。(完)