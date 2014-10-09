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货币新闻 | 2014年 10月 9日 星期四 15:07 BJT

欧洲汇市：美元兑日圆触三周低点，美联储会议记录推后预期加息时间

路透伦敦10月9日 - 美元兑日圆周四触及三周低位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录令市场推后预期的加息时间，投资者削减美元多头押注。

美元兑日圆 在电子交易系统EBS下跌0.35%，报107.66日圆，为9月中旬以来最低水准。

美元指数 亦下跌0.2%，报85.067，触及两周低点。

美联储记录还显示，一部分决策者认为强势美元或给通胀率带来下行压力。(完)

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