欧洲汇市：美元兑日圆触三周低点，美联储会议记录推后预期加息时间

美国个股：贝莱德执行长预计二季度公司表现仍会很强劲--彭博电视
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
路透伦敦10月9日 - 美元兑日圆周四触及三周低位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录令市场推后预期的加息时间，投资者削减美元多头押注。
美元兑日圆 在电子交易系统EBS下跌0.35%，报107.66日圆，为9月中旬以来最低水准。
美元指数 亦下跌0.2%，报85.067，触及两周低点。
美联储记录还显示，一部分决策者认为强势美元或给通胀率带来下行压力。(完)
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路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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